砲火擊中1歲半嬰！父「徒手抱屍」狂奔醫院　醫搶救無效悲痛坐地

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭南部重要戰略港口城市馬力波（Mariupol）被圍，俄軍為了儘速奪城，24小時不間斷地對當地發動無情轟炸，不少平民慘遭波及。一名18個月大的男嬰，在當地4日慘被砲火擊中，即使父母迅速將他抱到醫院搶救，但醫護人員拼盡全力也依舊回天乏力，讓男嬰的父母不禁相擁痛哭，而醫護人員也忍不住悲傷，無奈坐地嘆息。

▲馬力波一名18個月大的男嬰被砲火擊中後不治身亡，下同。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，馬力波一家醫院在當地4日迎來了一對絕望的父母，爸爸費多爾（Fedor）神色慌張地抱著只有18個月大的兒子到醫院，而媽媽亞茨科（Marina Yatsko）則淚流滿面地跟在後頭，不斷央求院內的醫護人員救救他們的兒子。

原來，這名小病患剛在俄軍的一次攻擊中被砲火擊中，傷勢十分嚴重且已無生命跡象，就連身上裹著的淺藍色毯子也被鮮血染得血跡斑斑，因此這對心疼的父母只能抱著一線希望，將他送到醫院搶救，希望能從死神的手中將兒子搶回來。

當小男嬰抵達醫院後，醫護人員立刻蜂擁而上為他進行搶救，可惜卻回天乏力，小男嬰最終還是被宣告不治身亡。悲痛欲絕的父母聽到搶救失敗的消息後，難過地相擁痛哭，而無力的醫護人員也難忍悲傷，只能無奈地蹲坐在地上嘆氣。

日前，烏克蘭與俄羅斯才剛達成共識，將基於人道主義，暫時在馬力波停火，以協助平民撤離。然而，俄軍卻不顧協議，瘋狂炮轟這座城市和人道走廊，讓不少無辜的民眾也慘遭波及。

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