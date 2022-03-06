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川普傳「想出1奇招」反殺俄羅斯　F-22掛五星旗！把習近平拖下水

▲▼美國前總統川普（Donald Trump）在卸任後上次發表公開演講，在保守政治行動會議（CPAC）證明支持不減。（圖／路透）

▲美國前總統川普（Donald Trump）被爆提出解決烏俄衝突的「妙招」，結果慘遭網友嘲笑。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭後遭西方國家制裁，莫斯科外交部發言人曾公開表示，俄國至少還有中國這個朋友。美國前總統川普就傳出想了一個妙招，讓空軍偽裝成中共戰機去襲擊俄羅斯，宣稱可導致中、俄反目成仇，美國坐收漁翁之利。不少網友在底下留言，「這方法有夠沒用」、「不知道該從哪裡開始吐槽了」。

《華盛頓郵報》政治調查記者道西（Josh Dawsey）6日午夜時分在推特爆料，前總統川普在共和黨全國委員會的捐款者晚宴上表示，美軍應該把F-22「猛禽」匿蹤戰鬥機掛上中國五星旗，然後轟炸俄羅斯，宣稱是「是中國幹的，不是我們」，接著美國就能袖手旁觀，看著中、俄互相鬥爭。

▲▼F-22全彈倉開啟低空掠過。（圖／達志影像／美聯社）

▲F-22全彈倉開啟低空掠過。（圖／達志影像／美聯社）

此言一出，不少網友在底下吐槽，「在所有無用的方法中，這個最沒用」、「最不可思議的是，他竟然覺得這方法聽起來很聰明」、「這個天才計畫有個大問題，中國沒有F-22」。

還有網友認真回留言，「該從哪裡開始吐槽呢？F-22是制空戰鬥機不是轟炸機，只有美國出產，所以就算掛上火星國旗，全世界都會知道是誰掛的」、「如果戰機進入俄國領空，俄羅斯將竭盡全力用導彈將其擊落，根本還看不到國旗和標誌。從外觀設計上看，就知道是美國空軍的飛機了。」

▼《華郵》記者爆料川普出奇招，引發網路熱議。（圖／翻攝自推特／@jdawsey1）

▲▼《華郵》記者道西（Josh Dawsey）分享川普的制俄奇招，引發網路熱議。（圖／翻攝自推特／@jdawsey1）

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