▲烏克蘭政府軍士兵。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)最新報告指出,在烏克蘭的俄羅斯軍隊進入短暫行動暫停,過去24小時並未對首都基輔等地發動大規模地面進攻,而哈爾科夫附近的烏克蘭軍隊成功發動反攻,外傳前進至烏俄邊境地區。

報告提到,俄軍可能準備在接下來24小時至48小時恢復對首都基輔、第二大城哈爾科夫、尼古拉耶夫(Mykolaiv)甚至是敖德薩(Odessa)。戰爭研究所表示,俄軍持續包圍、轟炸、砲擊南部重要戰略港口城市馬力波(Mariupol),在哈爾科夫東部及盧甘斯克北部的俄軍似乎正試圖會師。

報告進一步提到,南方城市赫爾松(Kherson)周圍的俄軍可能恢復對尼古拉耶夫的進攻行動,最終挺進敖德薩,而俄羅斯在克里米亞的海軍部隊則是繼續準備兩棲作戰,進攻點很有可能就是敖德薩附近。

