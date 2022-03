烏克蘭太強！俄軍嚇到改轟「人口密集區」　情報揭背後目的

▲ 俄軍集結大軍向基輔挺進,近日卻行動緩慢。(圖/翻攝Maxar)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏俄衝突第11天,面對烏軍頑強抵抗,俄羅斯入侵行動似乎不如預期順利。英國情報更指出,烏軍強大的抗戰能力使俄軍推進速度減緩,俄軍因此轉向鎖定人口密集區作為轟炸目標,目的是打擊烏克蘭士氣。

根據《衛報》,英國國防部6日釋出的最新情報指出,烏軍的抵抗能力震驚俄軍。這份報告寫道,「烏克蘭抗戰規模及力道持續令俄軍感到訝異,(俄軍)對此的回應是將哈爾科夫(Kharkiv)、切爾尼戈夫(Chirnihiv)及馬力波(Mariupol)等多個人口密集區作為目標」,可能是為破壞烏軍氣勢。

事實上,俄國1999年在車臣及2016年在敘利亞皆曾採取類似戰術,使用空中及陸地彈藥。但烏俄開打以來,俄羅斯多次強調,攻擊僅針對軍事設施,否認傷害平民。

