烏克蘭太強！俄軍嚇到改轟「人口密集區」　情報揭背後目的

▲ 俄軍集結大軍向基輔挺進，近日卻行動緩慢。（圖／翻攝Maxar）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄衝突第11天，面對烏軍頑強抵抗，俄羅斯入侵行動似乎不如預期順利。英國情報更指出，烏軍強大的抗戰能力使俄軍推進速度減緩，俄軍因此轉向鎖定人口密集區作為轟炸目標，目的是打擊烏克蘭士氣。

根據《衛報》，英國國防部6日釋出的最新情報指出，烏軍的抵抗能力震驚俄軍。這份報告寫道，「烏克蘭抗戰規模及力道持續令俄軍感到訝異，（俄軍）對此的回應是將哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（Chirnihiv）及馬力波（Mariupol）等多個人口密集區作為目標」，可能是為破壞烏軍氣勢。

事實上，俄國1999年在車臣及2016年在敘利亞皆曾採取類似戰術，使用空中及陸地彈藥。但烏俄開打以來，俄羅斯多次強調，攻擊僅針對軍事設施，否認傷害平民。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 March 2022



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另一方面，英國報告也指出，俄軍補給線持續遭到攻擊，減緩地面部隊前進速度，可能因此試圖將燃油卡車偽裝成一般卡車，以減少損失。

俄軍原先集中攻打烏國首都基輔，衛星照卻捕捉到，一列長達64公里的俄國坦克車隊原先持續朝基輔推進，卻在25.7公里外卡關3天，幾乎毫無動靜。根據BBC報導，有英國專家認為，俄軍行動延遲可能是因烏軍抵抗力度強，或出現機械故障。美國資深國防官員則認為，俄軍可能遭遇油料和糧食短缺的等嚴重後勤問題。

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