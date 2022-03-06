德捐2700枚「過期飛彈」　美國老闆霸氣送100萬發子彈給烏克蘭

▲AMMO的執行長瓦根哈爾斯（Fred Wagenhals）大方宣布，將捐贈100萬發子彈給烏克蘭。（圖／AMMO官網、達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯進攻烏克蘭，引發全球關注，各國譴責俄方違反國際法的行為，並聯合祭出多項制裁。其中德國也在壓力下改變先前態度，宣布捐贈烏克蘭防空飛彈，但卻被爆出，這2700枚飛彈其實是前蘇聯製造、超過35年的過期貨，至少700枚已經腐蝕與氧化，遭外界批評。與此同時，美國一間私人武器企業的老闆則是霸氣宣布，要送給烏克蘭部隊100萬發子彈，協助其對抗俄國，形成強烈對比，霸氣舉動也引來網友讚賞。

根據《福斯新聞》報導，面對俄羅斯的猛烈進攻，烏克蘭總統澤倫斯基向各國求援，請求提供更多的軍事援助，包含戰機、彈藥以及防空飛彈等。而美國一間專門生產私人槍枝與高性能彈藥的公司AMMO則宣布，將免費運送100萬發子彈到烏克蘭，協助烏軍作戰。

AMMO在聲明中指出，「我司與美國人堅定地支持烏克蘭的主權與獨立，因為我們在全球各地都支持自由與民主。」AMMO的執行長瓦根哈爾斯（Fred Wagenhals）表示，「雖然我們熱切地希望危機能夠迅速和平解決，也希望外交手段能夠取得勝利，但是我們仍然強烈譴責俄羅斯的侵略行為，以及俄國對於烏克蘭領土完整性與自由的威脅。

瓦根哈爾斯強調，「我們意識到烏克蘭的局勢瞬息萬變，將會盡快採取行動（提供子彈），以支持烏克蘭繼續保衛自己與自由。」

另ㄧ方面，先前對俄烏衝突保持觀望態度的德國，原本只願捐贈5000頂頭盔給烏克蘭，直到上月底終於在各方壓力下，決定向烏克蘭提供1000枚反坦克火箭發射器、500枚刺針防空飛彈，並持續「加碼」。

不過，德國發行量最大的週刊媒體《明鏡》（Der Spiegel）卻揭露德國國防部一份機密文件，內容提到即將援烏的2700枚Strela肩扛式防空飛彈被裝在潮濕的箱子裡，本身已經腐蝕或氧化，經手的士兵甚至得穿戴防護服才能觸碰，其中有些飛彈的發射裝置發霉，有些則是彈體有裂痕，初估至少有700枚無法使用。

報導指出，這些飛彈由蘇聯製造，已庫存35年，是前東德遺留下來，一直存放在德軍的庫房裡。如果這些飛彈真的被轉交給烏克蘭，將淪為「德國的恥辱」。

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