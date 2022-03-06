烏克蘭6萬晚住宿2天內搶光　房東見「不入住原因」被暖哭：是英雄

▲烏克蘭撤離民眾在基輔火車站與家人道別。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭陷入戰亂，短租寄宿網站Airbnb卻收到來自全球大量訂房交易，而且這些房客根本沒打算要入住。原來，這是網路發起的一項援助烏克蘭活動，光是3月2日到3日，烏克蘭就被預定了超過6.1萬個晚上的住宿，總收入接近200萬美元（約新台幣5600萬元）。一名房東回應訂房者，「我哭了，你們是我的英雄。」

根據《CNN旅遊》報導，Airbnb上的房東在房客入住24小時後，就會收到一筆款項，於是網路社交媒體上有人發起了一項活動，呼籲全球網友在Airbnb訂房並且選取最接近的入住時間，確保當地房東能迅速收到費用。

▲空襲開始後，基輔地鐵站成為烏克蘭民眾躲避轟炸的避難處。（圖／達志影像／美聯社）

紐約一名講師安妮（Anne Margaret Daniel）在舊基輔預定了兩晚的住宿，並留言給屋主說，「希望你和你溫馨的公寓是安全的，也希望這場可怕的戰爭結束，讓烏克蘭平安。我總有一天會來探望你的。」屋主奧勒佳（Olga Zviryanskaya）回應，「我們以後會很高興地在和平的基輔見到你們、擁抱你們。」

報導稱，奧勒佳是一名帶著3個孩子在基輔生活的媽媽，俄軍入侵後，他們開車9小時逃往中部城市，她的公寓現在讓出來給那些無法離開基輔的人避難。安妮希望能在烏俄衝突後再次預定奧勒佳的公寓，而屆時她將真的入住。紐約45歲市民德奧（Careyann Deyo）表示，她成功付款後收到房東的回覆稱，「我哭了，你是我的英雄。」

▲在烏克蘭首都郊區伊爾平（Irpin）軍人協助當地民眾逃難。（圖／達志影像）

另一位Airbnb房東安德烈（Andre Osypchuk）目前仍與妻小一同留在基輔，由於訂房申請不斷湧入，他設置了自動回覆訊息稱，「非常感謝您提供我們亟需的幫助，我從早上就開始排隊買吃的，現在可以用您支付的錢購買了。」

Airbnb表示，公司現在正提供10萬多名逃至鄰國的烏克蘭人在當地的臨時住處，對於在烏克蘭預定住宿的房客與房東也暫時免收手續費。