波蘭車站「整排娃娃車」供烏克蘭媽媽使用　催淚一幕感動10萬人

▲波蘭火車站月台有一整排娃娃車。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭之後，至少65萬人逃至波蘭境內。依據臉書粉絲團「The Other 98%」分享的波蘭火車站的畫面，月台擺放一整排娃娃車，全是波蘭母親們留給烏克蘭媽媽使用的，畫面令人感動。

此文一出隨即吸引約10萬名網友按讚，3000多人留言，分享數突破3.2萬次。許多網友留言表示，「這是多麼體貼的想法」、「波蘭人民的同情心與體貼令人欽佩」、「烏克蘭鄰國的創造力與良善讓我驚訝，希望當世界各國難民來到我們國家時，我們可以表達出同樣熱烈的歡迎」。

衛報報導，波蘭東南部村落Medyka是波蘭與烏克蘭主要邊境口岸，成千上萬名難民搭乘巴士、汽車或是步行越過邊境，其中大多是婦女及孩童。

來自烏克蘭第二大城哈爾科夫的49歲女性音娜（Inna）透露，她的丈夫正與俄軍作戰，她帶著3個女兒剛到波蘭，無人能依靠，也不知道能到哪裡。

中央社報導，烏克蘭民眾瓦萊里亞（Valeria）在姊姊的陪同下，帶著2歲及8歲的男孩連夜逃離首都基輔（Kyiv），只帶著護照和錢包以及孩子們的衣物，一路開車至西部大城利維夫（Lviv），準備深入西歐，深怕如今的波蘭已經不夠安全。

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