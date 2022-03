募兵站塞爆！烏核電廠淪陷　當地人怒了「排隊等參戰」震撼畫面曝

▲ 基輔欲加入國土防衛隊的民眾領取槍枝。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭南部「歐洲最大核電廠」札波羅熱(Zaporizhzhia)4日遭空襲起火後落入俄軍控制,當地民眾憤而群起響應政府全民從軍的號召。網路上瘋傳的影片可見札波羅熱募兵站完全塞爆,自願想加入國土防衛隊的民眾多到數不清,人人都想抗俄衛國。

#Ukraine People are queuing up to join the territorial defense units in Zaporizhzhia in south-eastern Ukraine pic.twitter.com/tYU85DMfuF