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俄羅斯談判態度「明顯變了」！　烏代表：制裁+頑強抗戰奏效

▲▼烏克蘭士兵協助民眾逃難。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄烏衝突已經超過1週，烏克蘭士兵協助民眾逃難。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯揮兵三面進攻烏克蘭後，原本以為能夠迅速控制戰局，沒想到烏方軍民同心，聯手進行頑強抵抗，導致戰火持續蔓延，雙方死傷慘重，陷入苦戰。兩國目前已經完成2次談判，而烏克蘭代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則表示，由於烏克蘭的強烈抵抗與嚴苛的國際制裁，俄羅斯的態度開始出現明顯轉變。

根據《法新社》報導，俄烏兩國已經完成2次談判，第3次談判預計要在7日舉行，而烏方代表其中一人便是總統澤倫斯基的顧問波多利雅科。波多利雅科6日表示，跟俄國的談判開始出現「建設性」。他稱，隨著俄羅斯開始了解「戰爭的實際代價」後，俄方的作法與態度有了明顯的改變。

▲▼烏克蘭總統顧問,談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）。（圖／路透）

▲波多利雅科認為，俄國終於看清戰爭的真實代價。（圖／路透）

波多利雅科在接受加拿大媒體《環球郵報》報導時表示，「戰爭剛爆發時，俄方堅持完全控制，但卻沒有預料到烏克蘭會進行頑強抵抗。而他們直到最近才開始了解戰爭的實際代價（戰損與國際制裁），正因如此，我們才終於開始有建設性的談判。」

不僅如此，波多利雅科還提到，俄軍損失大量的軍備與人力，與此同時前所未有的強力制裁也瓦解了他們的經濟，整個國家淪為國際社會的不法之徒，而他們的宣傳戰也沒有完全發揮作用。

烏克蘭在協商中有2大目標，分別為立即停火與要求俄羅斯向烏克蘭各城鎮與戰爭犧牲者提出可觀的賠償。

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