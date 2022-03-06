美智庫：俄軍48小時內恢復進攻　「準備兩棲作戰」恐侵敖德薩

▲俄羅斯軍車2月被目擊進入赫爾松（Kherson）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國華府智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）最新報告指出，在烏克蘭的俄羅斯軍隊可能進入短暫行動暫停，準備在接下來24小時至48小時恢復對首都基輔、第二大城哈爾科夫、尼古拉耶夫（Mykolaiv），甚至在敖德薩（Odessa）附近發動兩棲作戰。

衛報引述報告內容稱，俄軍過去24小時並未針對基輔、哈爾科夫、尼古拉耶夫發動大規模地面進攻。與此同時，哈爾科夫附近的烏克蘭軍隊成功發動反攻，外傳滲透至烏俄邊境地區。

戰爭研究所表示，俄軍持續包圍、轟炸、砲擊南部重要戰略港口城市馬力波（Mariupol），在哈爾科夫東部及盧甘斯克北部的俄軍似乎正試圖會師。

報告進一步提到，南方城市赫爾松（Kherson）周圍的俄軍可能恢復對尼古拉耶夫的進攻行動，最終挺進敖德薩，而俄羅斯在克里米亞的海軍部隊則是繼續準備兩棲作戰，進攻點很有可能就是敖德薩附近。

►斷水斷電無法收屍！俄軍炮擊馬力波人道走廊 50逃難巴士炸到剩30輛

►澤倫斯基急需軍援！ 白宮證實：與波蘭討論提供戰機給烏克蘭

►烏「最年輕菁英軍官」34歲生日戰死！曾獲最高殊榮 弟3年前才殉職

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》