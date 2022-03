美智庫：俄軍48小時內恢復進攻　「準備兩棲作戰」恐侵敖德薩

▲俄羅斯軍車2月被目擊進入赫爾松(Kherson)。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)最新報告指出,在烏克蘭的俄羅斯軍隊可能進入短暫行動暫停,準備在接下來24小時至48小時恢復對首都基輔、第二大城哈爾科夫、尼古拉耶夫(Mykolaiv),甚至在敖德薩(Odessa)附近發動兩棲作戰。

衛報引述報告內容稱,俄軍過去24小時並未針對基輔、哈爾科夫、尼古拉耶夫發動大規模地面進攻。與此同時,哈爾科夫附近的烏克蘭軍隊成功發動反攻,外傳滲透至烏俄邊境地區。

戰爭研究所表示,俄軍持續包圍、轟炸、砲擊南部重要戰略港口城市馬力波(Mariupol),在哈爾科夫東部及盧甘斯克北部的俄軍似乎正試圖會師。

報告進一步提到,南方城市赫爾松(Kherson)周圍的俄軍可能恢復對尼古拉耶夫的進攻行動,最終挺進敖德薩,而俄羅斯在克里米亞的海軍部隊則是繼續準備兩棲作戰,進攻點很有可能就是敖德薩附近。

#Russian forces in #Ukraine may have entered a possibly brief operational pause as they prepare to resume operations against #Kyiv, #Kharkiv, #Mykolayiv, and possibly #Odesa in the next 24-48 hours. Read the latest from @TheStudyofWar and @criticalthreats:https://t.co/5neCMG8col pic.twitter.com/xGBXtwtJm2