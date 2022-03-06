　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭「打了就跑」！抗俄2大戰術曝　專家：代價是棄守二線城市

▲▼俄羅斯入侵烏克蘭期間，在烏克蘭切爾尼戈夫的一個居民區可以看到俄羅斯戰鬥機的殘骸。（圖／路透）

▲烏克蘭切爾尼戈夫一處居民區出現俄羅斯戰鬥機的殘骸。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國非營利組織「麥迪遜政策論壇」（Madison Policy Forum）軍事專家表示，烏克蘭軍隊正透過2大戰術「雙管齊下」對抗俄羅斯大軍入侵，其一是「打了就跑」的戰術；其二則是加強大城市的防禦工事，為此，可能必須放棄二線城市，「在這個例子中，不輸就是贏。烏克蘭的戰略就是『不要輸』。」

根據《華盛頓郵報》報導，麥迪遜政策論壇城鎮戰研究主席、退役美國陸軍少校史賓塞（John Spencer）表示，儘管烏克蘭突破西方幾天內垮台的預測，但俄軍已經開始使用圍城戰術，目標摧毀民用基礎設施，烏克蘭的勝算仍然不大。

▲▼俄軍入侵烏克蘭後，博羅江卡一條街道可以見到疑似俄軍裝甲車被摧毀。（圖／路透社）

▲俄軍入侵烏克蘭後，博羅江卡一條街道可以見到疑似俄軍裝甲車被摧毀。（圖／路透）

史賓塞表示，烏克蘭軍隊正在採取2大戰術，其一是「打了就跑」；其二是在主要城市加強防禦工事，烏克蘭的首要目標是，讓俄羅斯為這場戰爭付出最大的血腥代價，因為普丁似乎不會在短時間內撤軍，為了讓政府盡可能地守在基輔，放棄二線城市可能是必要的，「在這個例子中，不輸就是贏。烏克蘭的戰略就是『不要輸』。」

俄羅斯因後勤補給問題，綿延64公里的坦克與其他戰車車隊在基輔外圍停滯不前，但在其他地區則是俄軍取得更大進展。美國中情局（CIA）退休官員、智庫「中東研究所」分析師倫登（Douglas London）說，武裝伏擊對烏克蘭來說更有利，燃料不足等問題已導致俄軍出現許多易受攻擊的靜態目標。烏克蘭軍方建議平民攻擊燃油卡車，因為車輛沒有裝甲，而且經常由訓練較不足的士兵駕駛。

▲▼ 基輔近郊布察（Bucha）街道上一輛戰車被燒毀。（圖／路透）

▲基輔近郊布察（Bucha）街道上一輛戰車被燒毀。（圖／路透）

美國智庫「外交政策研究所」高級研究員李（Rob Lee）表示，利於烏克蘭的機會是部署小型反坦克部隊攻擊車輛，然後逃走。其中至少有部分任務是由烏克蘭特種作戰部隊所執行，俄羅斯對於這些2014年俄羅斯併吞克里米亞後才重組的部隊，掌握情報相對較少。

巷戰專家史賓塞說，在城市內部，烏克蘭人採用更多「縱深防禦」（註）作戰，使得入侵的俄軍很難輕易移動並生存下來，橋梁被炸毀，路上堆滿輪胎和路障，市民們使用步槍、燃彈等武器武裝自己。史賓塞說，他不相信俄羅斯有足夠的部隊組指烏克蘭在首都取得更多武器。倫登則認為，俄軍重新整頓後將發揮巨大軍事優勢，烏克蘭戰略將不得不再次調整。

註：據維基百科，縱深防禦是為一種軍事戰略，以全面深入的防禦去延遲敵方，以空間換取時間。防禦者放棄在領土上相對微弱的抵抗，而採取全力壓迫攻擊方之後勤補給，或是切割敵方在數量上的優勢的兵力。其主旨在於促使敵方資源之消耗，進而帶動消耗戰，或是迫使攻擊方退回原本攻擊起始點。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►男性魅力激增的秘密在這裡！

ET快訊
烏克蘭「打就跑」抗俄2大戰術！　專家曝慘重代價
謝忻多張裸照外流崩潰！　上空半球、露點照被傳
快訊／6人染疫旅行團「行程曝光」！　從南一路玩到北
快訊／今確診「分布2縣市」！　遊覽車旅遊團染疫擴大
快訊／高雄最新足跡！　老牌周燒肉飯、老四川麻辣燙都中
快訊／「老新台菜」員工確診！　全店急匡列隔離
快訊／今本土+3！　增40例境外移入
募兵站塞爆！烏人「排隊等參戰」震撼畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

單日擊落9戰機！烏克蘭頑強抵抗俄軍空襲　「曝現場畫面」狂曬戰果

波蘭車站「整排娃娃車」供烏克蘭媽媽使用　催淚一幕感動10萬人

烏克蘭「打了就跑」！抗俄2大戰術曝　專家：代價是棄守二線城市

募兵站塞爆！烏核電廠淪陷　當地人怒了「排隊等參戰」震撼畫面曝

烏俄開戰後「首位外國領袖」出訪俄羅斯！　與普丁會談3小時議題曝

WHO證實　烏克蘭6醫院遇襲至少6死11傷

俄羅斯談判態度「明顯變了」！　烏代表：制裁+頑強抗戰奏效

烏克蘭人組「網軍」　狂發Google評論「俄國餐廳」：停止殺害平民

500kg未爆彈「砸進民宅」！俄軍機遭烏軍擊落　飛行員被俘超狼狽

美智庫：俄軍48小時內恢復進攻　「準備兩棲作戰」恐侵敖德薩

陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁

外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

馬送貨員淋雨半小時等不到人　怕包裹損壞...爬大門幫放進屋

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

網紅賣4000元二手精品福袋 民眾怒控「是假貨」他發聲回應了

報到最硬教召！女友淚灑營區　不捨道別遭網虧：是去打仗？

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

在北市捷運站被台灣人問路　老外瞪大雙眼：為什麼是我？

日本藝術家「徒手磨出生雞蛋」　 超神木雕技巧創造水潤透明感

單日擊落9戰機！烏克蘭頑強抵抗俄軍空襲　「曝現場畫面」狂曬戰果

波蘭車站「整排娃娃車」供烏克蘭媽媽使用　催淚一幕感動10萬人

烏克蘭「打了就跑」！抗俄2大戰術曝　專家：代價是棄守二線城市

募兵站塞爆！烏核電廠淪陷　當地人怒了「排隊等參戰」震撼畫面曝

烏俄開戰後「首位外國領袖」出訪俄羅斯！　與普丁會談3小時議題曝

WHO證實　烏克蘭6醫院遇襲至少6死11傷

俄羅斯談判態度「明顯變了」！　烏代表：制裁+頑強抗戰奏效

烏克蘭人組「網軍」　狂發Google評論「俄國餐廳」：停止殺害平民

500kg未爆彈「砸進民宅」！俄軍機遭烏軍擊落　飛行員被俘超狼狽

美智庫：俄軍48小時內恢復進攻　「準備兩棲作戰」恐侵敖德薩

墨西哥足球場邊球迷大亂鬥　傳出44人受傷

《尚食》驚見宮廷「禁菜」！　烤活鵝做法太殘虐…皇帝一聽怒摔碗筷

領航猿球迷自製國旗力挺烏克蘭　勇士塞瑟夫揪甘心

結緣告五人全因天后蔡依林！　傻子與白痴親曝「超妙緣分」　

新竹山區驚見「BMW變火球」　休假警秒拿滅火器搶救

第12屆台南市長盃全國圍棋錦標賽登場　800多人競技

停電影響產業損失上百億　工總：六個月內提出能源政策建言書

聚餐送別明金成「燦笑合照」被轟：是在歡樂什麼！六月不忍了回擊

單日擊落9戰機！烏克蘭頑強抵抗俄軍空襲　「曝現場畫面」狂曬戰果

去年熱賣38萬輛市占第3　現代集團「缺零件」關閉俄羅斯工廠

路透記者遭塔利班「殘忍分屍」 最後採訪曝光...用命換的照片！

國際熱門新聞

傳說封印九尾妖狐「日本殺生石」驚傳碎裂畫面曝

俄羅斯宣布「嚴厲制裁英國」

快訊／普丁：西方國家制裁＝宣戰

烏克蘭談判成員驚傳被槍殺

台中男曬身分證、護照！申請到烏克蘭支援

擊落俄軍直升機！　烏軍公布影片

即／俄再次開火　宣布恢復進攻行動　

男女浮潛遭「遊艇螺旋槳」絞碎慘死

俄國態度「明顯變了」！烏代表：制裁+頑強抵抗奏效

斷水斷電無法收屍！俄軍炮擊馬力波人道走廊

快訊／烏克蘭談判官員被槍殺！　官方曝真相

德國援烏飛彈爆過期　庫存35年是前蘇聯武器

普丁：任何國家設烏禁飛區　莫斯科視為參戰

烏國平民擠斷橋下躲空襲　倉皇出逃畫面曝

更多熱門

相關新聞

波蘭這一幕太感人　「整排娃娃車」留給烏國媽媽

波蘭這一幕太感人　「整排娃娃車」留給烏國媽媽

俄羅斯入侵烏克蘭之後，至少65萬人逃至波蘭境內。依據臉書粉絲團「The Other 98%」分享的波蘭火車站的畫面，月台擺放一整排娃娃車，全是波蘭母親們留給烏克蘭媽媽使用的，畫面令人感動。

攻城獅助烏克蘭　捐一日所得15萬

攻城獅助烏克蘭　捐一日所得15萬

募兵站塞爆！烏克蘭人怒了「排隊等參戰」

募兵站塞爆！烏克蘭人怒了「排隊等參戰」

開戰後首位外國領袖訪普丁！會談3hrs議題曝

開戰後首位外國領袖訪普丁！會談3hrs議題曝

台南古都馬贊助商用美食為選手加油

台南古都馬贊助商用美食為選手加油

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯烏克蘭戰略戰術俄國大軍烏俄俄烏

讀者迴響

熱門新聞

國道3號4車連環撞1死4傷！　現場人員驚曝慘況

國3追撞他返車拿手機　下秒慘遭2車撞飛亡

傳說封印九尾妖狐「日本殺生石」驚傳碎裂畫面曝

俄羅斯宣布「嚴厲制裁英國」

快訊／普丁：西方國家制裁＝宣戰

烏克蘭談判成員驚傳被槍殺

丈夫出軌親姊12年　妻見沙發上裸身崩潰

新生兒送婆家突長「黑豬毛」　人妻得知真相氣炸

4人姓名同音「這4字」免費喝手搖飲

動力火車還沒唱完「超大咖天團」衝上台　尤秋興傻住

《食神》女星癌逝臨終前病況曝光

BMW國道追撞貨車慘遭烈焰吞噬　駕駛救出送醫不治

男星目睹女友激吻「龍的傳人」還帶回家！

28歲男神情古怪看泌尿科　醫追問得知驚人原因

台中男曬身分證、護照！申請到烏克蘭支援

更多

最夯影音

更多
陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁

陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁
外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

馬送貨員淋雨半小時等不到人　怕包裹損壞...爬大門幫放進屋

馬送貨員淋雨半小時等不到人　怕包裹損壞...爬大門幫放進屋

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面