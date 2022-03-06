俄國停飛國際航班！財經網美喊「大自殺」揭2危機搖頭：神秘操作

▲俄羅斯謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

俄羅斯航空公司5日表示，由於可能出現阻礙航班的情況，3月8日起將關閉所有「國際航班」，唯有飛往白俄羅斯明斯克航班除外。對此，財經網美胡采蘋驚訝表示，「這是我看過最神秘的操作」，俄羅斯被禁航禁運，都快要沒有食物可吃了，卻還宣布停飛，「是不是一場華麗的大自殺？」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」發文，明明俄羅斯被斷資金，卻沒有說要沒收外資、存款，引發資金出逃引發擠兌，「國家被禁航禁運，快要沒東西可以吃了，卻主動說要斷運」，就算是被各國設置管制區，飛行路線困難，但也應該想辦法繼續飛航載東西回來，才是正確作法，結果竟主動宣布停飛，「當然也成功引發了商場搶購，這到底是不是一場華麗的大自殺？」

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貼文一出，網友們也看不懂普丁的作法，「上帝要毀滅一個人，要先使他瘋狂」、「理性的計算，可能，已經不在他的思維中了」、「只想要維持自己強人的形象，不管自己人民死活」、「我也是百思不解」、「被排擠說是我拒絕和其他人當朋友」、「希望俄羅斯人民懂得如何自救（政變）」。

根據俄媒《塔斯社》報導，俄羅斯航空宣布，3月8日起將關閉所有「國際航班」，但會繼續營運俄羅斯境內的全部航線，不過對於飛往部分南部城市航班會有一些限制措施，另外飛往白俄羅斯明斯克的航班也會持續。俄羅斯航空公司表示，「對於在航班終止時仍留在國外的乘客，航空公司將盡一切努力，協助他們返回俄羅斯」。