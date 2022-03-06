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500kg未爆彈掉民宅門口！俄軍機遭烏軍擊落　飛行員被俘超狼狽

▲▼ 俄軍被控向烏克蘭平民區投擲FAB-500炸彈。（圖／翻攝自Telegram）

▲ 俄軍被控向烏克蘭平民區投擲FAB-500炸彈。（圖／翻攝自Telegram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰事第11天，儘管俄羅斯宣稱僅針對軍事設施，仍有無數平民遭戰火波及。烏克蘭一名地方官員指控，俄軍向北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）的平民住宅區空投500公斤炸彈。這些炸彈是在俄國軍機被擊落的現場發現，烏軍也公開軍機墜毀及飛行員被俘的畫面。

《天空新聞》報導，切爾尼戈夫地方官員喬斯（Vyacheslav Chaus）6日透過Telegram發文指控，俄軍無法招架烏軍的頑強抵抗，因此對平民做出恐怖行動，連續3天對當地居民區發動空襲，甚至動用殺傷力強大的FAB-500炸彈。

FAB-500是蘇聯設計的500公斤（1100磅）空投炸彈，而喬斯指出，這種武器通常用來攻擊軍事工業設施或經過強化的建築，「在切爾尼戈夫卻被用來對付居民。」

喬斯說明，這3枚FAB-500未爆彈是在一架被擊落的俄國Su-34戰機墜毀現場發現。照片中可見至少2棟民宅被毀，起火燃燒，上空濃煙密布，消防員正在現場灌救，而其中一枚FAB-500炸彈就掉在一棟民宅門口，還有一枚掉在屋內，房間裡一片狼藉，四處都是土石和掉落的房屋殘骸。

烏克蘭武裝部隊則在推特表示，這架Su-34於5日凌晨在切爾尼戈夫上空被擊落，機上2名飛行員跳傘逃生，1人身亡，1人被俘。影片中可見這名飛行為頭上纏著繃帶，胸前有一大塊血跡，被一群烏克蘭士兵圍繞及審問。軍方表示，3枚FAB-500空投炸彈落在民宅周邊，為防炸彈爆炸，正緊急疏散居民。

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