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普丁警告烏克蘭恐失去國家地位　華郵：俄無意停止推翻烏國政權

▲▼普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）5日表示，西方國家聯手制裁俄羅斯的行為形同宣戰，並警告如果烏克蘭領導人繼續抵抗俄羅斯軍事入侵，烏克蘭可能失去國家地位。這是普丁下令揮軍入侵烏克蘭之後，首度針對戰事發表長篇談話，華盛頓郵報形容，普丁的言論表明，俄國無意停止奪取烏克蘭大片土地並推翻烏國政權的行動。

普丁5日在莫斯科一場會議上提到，「烏克蘭領導人需要明白，如果繼續做他們正在做的事，就會拿烏克蘭未來的地位冒險，如果發生這種情況，他們將不得不為此受到指責」。

華盛頓郵報報導，隨著烏俄戰事持續，普丁把國際社會對俄羅斯的制裁比做宣戰，強調任何劃設烏克蘭禁飛區的國家都將被視為軍事衝突參與者。他的這番言論也表明，俄羅斯無意停止奪取烏克蘭大片土地並推翻烏國政權的行動。

在此同時，烏俄在白俄羅斯進行的和平談判並無產生實際結果，甚至第2輪談判達成的開設人道走廊的雙邊協議，如今也因為在談定的停火期間開火，導致戰事繼續。烏克蘭人民在家園被砲擊的時刻匆忙逃離，當地官員也表示，留下來的國人將會面臨人道主義災難。

美國與歐洲官員已悄悄開始制定計畫，幫助建立並支持烏克蘭流亡政府，假設俄軍在遭遇明顯受挫後，最終將取得勝利。

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