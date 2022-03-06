澤倫斯基連線美議員　籲提供更多戰機：不設禁飛區就該給飛機

▲ 澤倫斯基呼籲提供更多軍援。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍5日上午對烏克蘭2個地區停火，開通人道走廊，當晚恢復進攻。烏國總統澤倫斯基5日和美國議員Zoom視訊會議，呼籲提供更多軍援，包括戰機、無人機及防空飛彈，認為若西方國家不在烏克蘭上空設禁飛區，就該提供飛機。他也和美國總統拜登通電，討論進一步支持烏克蘭及對俄國制裁。

根據CNN，澤倫斯基5日在逾1小時的視訊會議中向美國議員表示，烏克蘭急需美國提供更多援助，強調需抵禦俄國侵略，呼籲東歐國家提供飛機，且若西方國家不願設禁飛區，就該提供飛機。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）會後透露，澤倫斯基急切地請求提供戰機、無人機及防空飛彈。舒默表示，「他們非常需要這些飛機，我將盡可能協助政府促成轉交飛機。」

除呼籲軍援以外，澤倫斯基也在會議上敦促美國取消俄國在貿易上的最惠國待遇，並要求禁止自俄國進口石油，「世界各國停止購買俄國石油和天然氣將是最有力的制裁之一，甚至比逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）更有力。」

根據白宮，澤倫斯基5日也與拜登通電，談話持續約30分鐘。澤倫斯基對此在推特上發文證實，與拜登通話的議題包括安全問題、對烏克蘭財政支持及進一步制裁俄國。

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