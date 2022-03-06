婚紗換軍服！烏新娘戰火中完婚　結束秒衝戰場：不要更多地方遭殃

▲烏克蘭新娘瑪利亞決定完婚後就立刻返國抗俄，而親友們也以戰備用品代替結婚禮物送給她，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭一名旅居美國芝加哥的僑民，在得知祖國被俄羅斯入侵後，決定立刻與未婚夫完婚，並在婚禮結束後返烏抗俄。她在採訪中指出，如果烏克蘭淪陷的話，那世上許多地方也會受威脅，因此她毅然決定加入抗俄的行列，保家衛國。

綜合美媒報導，這名烏克蘭女性瑪利亞（Maria），與未婚夫大衛（David）在美東時間5日，於奧克帕克（Oak Park）家中後院完婚。現場共有約20名親友見證，但特別的是，這些親友送來的結婚禮物都是醫療用品和口罩，而且大家也在婚禮中依依不捨地與新娘瑪利亞相擁，因為這位烏克蘭新娘即將在婚禮結束後，回到基輔加入保衛國家的戰列。

瑪利亞自小就與父母住在基輔，直到1991年才舉家搬到波蘭，但她的父母後來又搬回了烏克蘭港口城市敖得薩（Odesa）；瑪利亞則是在奧地利學習音樂時，與美籍前夫相識並移居芝加哥。瑪利亞表示，她在俄羅斯侵烏第3天就決定返國上戰場，「我從未接受過醫療或軍事訓練，但我認為如果俄羅斯接管了烏克蘭，那很多地方也會受到威脅，上戰場是我該做的事」。

瑪利亞計劃在當地14日飛往波蘭，然後前往烏克蘭邊界，等待進入國境、加入戰爭行列的機會。參加瑪利亞婚禮的一位友人欽奇利亞（Pamela Chinchilla）指出，「烏克蘭人都忙著要逃出基輔，她卻打算跑回去」，可見大家也非常驚訝於瑪利亞的決定，但也為她獻上深深的祝福。

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