烏「最年輕菁英軍官」34歲生日戰死！曾獲最高殊榮　弟3年前才殉職

▲奇比涅耶夫2016年曾獲「烏克蘭英雄獎」。（圖／翻攝自denik.c）



記者王佩翊／編譯

俄軍揮兵攻打烏克蘭數日，戰火持續蔓延，導致無數保家衛國的烏軍士兵被迫戰死沙場。一名曾經獲得「烏克蘭英雄」國家最高榮譽的烏克蘭菁英軍官3月3日不幸殉職，然而這一天卻是他的34歲生日，引發全國人民悲痛。事實上，他的親兄弟也是一名優秀軍人，但2019年同樣在戰鬥中殉職。

根據《紐約郵報》報導，烏克蘭軍官奇比涅耶夫（Valeriy Chybineiev）3月3日在基輔郊外的霍斯托梅爾市（Hostomel）附近與俄軍交戰時，不幸身亡。然而令人不勝唏噓的是，3月3日正是奇比涅耶夫的34歲生日。

奇比涅耶夫從軍後表現優異，是烏克蘭最年輕其中一名軍事指揮官。他曾經獲得由總統授予公民「個人英雄主義與偉大勞動成就」中的最高榮譽「烏克蘭英雄獎」。該獎項1998年推出後，僅509人曾經獲獎。他在2016年獲得此項殊榮，並在同年被授予金星勳章。

奇比涅耶夫2014年6月曾帶領手下部隊在村落破獲了2個軍事恐怖分子的組織，同年7月，他和其他士兵共同解救了3名被困在坦克中的士兵。據悉，奇比涅耶夫當時曾經遭受炮擊，因此受傷，但他仍繼續領軍，備受部下信服。

他的親兄弟羅曼也曾經是一名優秀的武裝部隊士兵，然而2019年卻在戰鬥中不幸喪生。

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