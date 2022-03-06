人道走廊是「假的」　英批俄軍轉移焦點：趁機整軍再進攻

▲馬立波被俄軍圍城，住宅大樓更慘遭砲火轟炸。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏在第二次談判中談定停火開放人道走廊，卻又在談定的停火期間開火，導致戰事繼續，對此英國國防部認為，俄軍所謂的人道走廊只是「試圖轉移國際譴責」，實際上真正目的是要藉機重新整軍，發動下一波進攻。

俄軍在南部戰線取得較多進展，已經和東部部隊會師圍攻烏克蘭城市馬立波（Mariupol）和沃爾諾瓦哈（Volnovakha），俄軍5日宣布在這2個城市停火，開放人道走廊讓居民撤離，之後得到烏軍證實。然而不久後烏軍發布消息，俄軍單方面破壞停火協議，再度開火導致人道走廊撤離計畫受阻；俄軍方面則聲稱，是烏軍先開第一槍。

俄國國防部5日晚間對俄媒《塔斯社》（TASS）聲稱，2城市沒有任何一名居民能夠成功撤離，因為守軍挾持居民，想把他們當「人肉盾牌」阻擋俄軍的進攻。

馬立波陷入圍城戰，此前已被俄軍從外部斷水斷電，《基輔獨立報》報導，馬立波市長博伊欽克（Vadym Boychenko）指出，城內沒有水電供應的狀況持續，俄軍還拒絕人道走廊，將40萬市民圍困城內不給通行。

英國國防部在一項聲明中指出，俄羅斯似乎想透過指控烏克蘭守軍打破停火協議，將國際譴責從自己身上轉移到烏軍，讓他們承擔戰事造成居民傷亡的責任，同時讓俄軍能夠重新整裝部署，再次發動攻擊。