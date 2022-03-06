WNBA球星在俄羅斯被捕！　最高恐面臨10年徒刑

▲球星格里娜在俄羅斯被捕。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

《紐約時報》指出，美國女子職籃（WNBA）球星格里娜（Brittney Griner）2月在莫斯科附近的機場，被查驗出持有含大麻煙油的電子煙，被官方拘留並被控持有毒品，一旦罪名成立，最高將面臨10年徒刑。

綜合外電報導，俄羅斯聯邦海關總署5日聲稱，他們在行李箱內找到含有大麻煙油的電子煙，雖然未直接提及格里娜的姓名，但指出被拘留的行李持有者，是在WNBA球隊效力的球星，此外也未明確指出她被拘留的日期，《紐約時報》率先報導，遭拘留的球星就是格里娜。

俄羅斯海關總署釋出一段影片，畫面中一名高6尺9吋的女性正在接受機場海關檢查。

格里娜的經紀人科拉斯（Kagawa Colas）告訴「ESPN」，表示正關注人在俄羅斯的格里娜的情況，並和她本人、家人、球隊，以及在俄羅斯的法律代表保持密切聯繫。科拉斯表示無法進一步評論案件細節，但大家正在努力把格里娜帶回國，與此同時「她的精神和身體狀態仍是我們最關心的事情。」

美國國務院於1月23日就發布旅遊警告，指出俄羅斯當局「可能會騷擾美國公民」，以及美國駐俄羅斯大使館能幫助在俄公民的方式有限，同時呼籲在俄公民盡快離開或回國。

國務院另一項旅遊警告在5日、俄羅斯入侵烏克蘭第9天發出，由於國際情況嚴峻，公民應該盡快離開俄羅斯。