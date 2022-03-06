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美國務卿通話中外交部長：全球在看誰支持自由與主權

▲▼美國國務卿布林肯、中國外交部長王毅。（組圖／路透）

▲美國國務卿布林肯和中國外交部長王毅通話。（組圖／路透）

 文／中央社記者江今葉華盛頓5日專電

美國國務卿布林肯今天與中國外長王毅通話討論烏克蘭局勢。布林肯意有所指地表示，全球都在關注哪些國家支持自由、自決與主權基本原則。隨著緊張升高，美國也呼籲民眾勿前往俄羅斯，在當地民眾也應立即撤離。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發出聲明指出，布林肯（Antony Blinken）今天與王毅就俄羅斯對烏克蘭發動預謀、無端且無理的戰爭進行對話。

布林肯向王毅表示，全球都在關注哪些國家支持自由、自決與主權基本原則。他也強調，全球正在齊心協力堅拒與回應俄羅斯的侵略，確保莫斯科付出高昂代價。

自俄羅斯向烏克蘭發動軍事攻擊之後，中國一直試圖保持距離，既不願加入國際對俄羅斯的制裁以及援助，聯合國安理會與人權理事會針對俄羅斯入侵烏克蘭的提案也都投下棄權票。

在俄烏緊張局勢持續升高之際，美國國務院今天也發出旅遊警戒指出，由於俄羅斯軍隊在烏克蘭的無端且無理的攻擊，俄羅斯政府安全官員可能騷擾美國公民，美國大使館協助在俄羅斯境內美國公民的能力受限，呼籲美國民眾勿前往俄羅斯，在俄羅斯當地的美國公民應立即撤離。

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