　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

傳說封印九尾妖狐「日本殺生石」驚傳碎裂　最新畫面曝

日本栃木縣傳說封印著九尾妖狐的殺生石，5日傳出碎裂的消息，讓不少日本網友大為震驚。（圖／翻攝自推特）

▲日本栃木縣傳說封印著九尾妖狐的殺生石，5日傳出碎裂的消息，讓不少日本網友大為震驚。（圖／翻攝推特）

圖文／CTWANT

在中國與日本兩地，過往均有九尾妖狐的神話傳說，日本許多地方甚至都有九尾妖狐化身的「殺生石」的存在，石頭上甚至有神職人員用來淨化的注連繩。而在5日下午，一名日本網友發現位於栃木縣殺生石已經碎裂，這讓網友直覺認為「是不是九尾妖狐打破封印出來了？」而殺生石碎裂的消息，也在日本網路上引起眾多網友議論。

日本推特網友Lillian於5日下午發文，表示他一個人來到栃木縣的景點殺生石參訪，沒想到映入眼簾的卻是碎裂的殺生石。由於日本傳說認為，殺生石是傳說中的妖怪九尾妖狐化身而成的產物，當看到碎裂成兩半的殺生石，再加上地上斷裂的注連繩，這也讓Lillian直覺表示「如果這是漫畫橋段，應該就是九尾妖狐的封印被打破，準備被附身的情節，感覺好像看到不該看的東西」。

在栃木縣殺生石碎裂的消息傳開後，引起不少日本網友的議論，就有網友引述原文表示，自己在2021年12月前往當地時，殺生石還好好的，上面的注連繩也十分完整。而也有任職於神社的神主網友表示，距離上一次殺生石碎裂，已經是637年前的事情。傳說當是日本南北朝時代元現寺住持玄翁和尚憑一己之力淨化殺生石，超度完畢後殺生石就此碎裂。

根據日本神話故事記載，九尾妖狐一開始誕生於中國，商朝著名的美女妲己傳說就是九尾妖狐的化身。後來九尾妖狐隨著遣唐使的行程來到日本，化身為名為「玉藻前」的絕世美女，原本打算如法炮製的接近鳥羽天皇身旁作亂，沒想到遭到知名陰陽師安倍晴明之孫安倍泰成識破，在鳥羽天皇面前將九尾妖狐打出皇宮。

之後又在那須野（現今日本栃木縣一帶）傳出有許多婦女、小孩消失的消息，在那須野領主請求下，鳥羽天皇派出8萬軍隊在當地搜索，最後發現九尾妖狐的蹤跡，在軍隊的努力之下，最後順利的斬殺九尾妖狐。而當時傳聞，在九尾妖狐死後，其屍體變成巨大的毒石，不斷的散發出毒氣殺害不少生物，當地居民便以殺生石來稱呼。之後玄翁和尚行經此地，便用法杖擊打殺生石，雖然化解了九尾妖狐的怨氣，但也讓原本的殺生石碎裂，碎裂後的殺生石碎片也飛散到日本各地，這也造就了日本現今有許多地方有「殺生石」的原因。

傳說中九尾妖狐化身為名為玉藻前的絕世美女，企圖接近鳥羽天皇。(圖/翻攝自維基百科)

▲傳說中九尾妖狐化身為名為玉藻前的絕世美女，企圖接近鳥羽天皇。（圖／翻攝維基百科）

由於日本各地的殺生石大多出現在火山口附近，後來在民俗專家與科學家的研究之下，發現所謂的殺生石只是一種吸附火山噴出的亞硫酸及硫化氫等有毒氣體的石頭，也由於殺生石會不斷散發出有毒氣體，所以自古以來，日本民眾在發現殺生石存在後，都會立碑警告，這也讓九尾妖狐成為日本家喻戶曉的神話妖怪。而殺生石也被栃木縣當地政府在1957年指定為古蹟，而截至目前為止，栃木縣政府並未出面解釋殺生石碎裂的原因。

目前的殺生石旁邊有栃木縣政府豎立的警告標語，呼籲民眾不要隨意靠近。（圖／翻攝自minoir Flickr）

▲目前的殺生石旁邊有栃木縣政府豎立的警告標語，呼籲民眾不要隨意靠近。（圖／翻攝minoir Flickr）

延伸閱讀
新生兒送婆家照顧…再見寶寶「一身黑豬毛」人妻氣炸　婆媳診間吵翻
殉職無下葬、野狗咬屍體　俄議員槓上普丁官員：百人軍隊只有四人活下
後媽懷孕…「公公60歲」驚世媳狂勸拿掉：不丟臉？　網揭真實原因噓爆

►COACH包下殺1.9折！搶起來

ET快訊
快訊／烏克蘭談判成員涉「叛國罪」　遭烏國安全局槍殺
快訊／ 國3「4車連環撞」1死4傷　現場慘況曝：直接跟遺體面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／Visa宣布：暫停所有俄羅斯業務

俄軍直升機遭擊落！　烏軍公布影片：占領者就是這樣死的

美國務卿通話中外交部長：全球在看誰支持自由與主權

傳說封印九尾妖狐「日本殺生石」驚傳碎裂　最新畫面曝

烏俄衝突第3輪談判　預定7日登場

德國援烏2700枚飛彈遭爆「過期品」　庫存35年竟是前蘇聯武器

快訊／俄羅斯軍隊再次開火　宣布恢復進攻行動　

快訊／烏克蘭談判成員「涉嫌叛國罪」　遭烏克蘭安全局槍殺

快訊／烏克蘭談判官員驚傳被殺！　開槍的是自己人

快訊／烏俄要第三輪談判了！烏國總統辦公室：1、2天之內會舉行

陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁

報到最硬教召！女友淚灑營區　不捨道別遭網虧：是去打仗？

外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

網紅賣4000元二手精品福袋 民眾怒控「是假貨」他發聲回應了

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

男子逛水族館拉口罩吃檳榔　咬下檳榔頭丟進魚缸超沒品

在北市捷運站被台灣人問路　老外瞪大雙眼：為什麼是我？

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

砂石車攔腰撞！小客車成廢鐵　愛孫載阿公回家...釀1死1傷

快訊／Visa宣布：暫停所有俄羅斯業務

俄軍直升機遭擊落！　烏軍公布影片：占領者就是這樣死的

美國務卿通話中外交部長：全球在看誰支持自由與主權

傳說封印九尾妖狐「日本殺生石」驚傳碎裂　最新畫面曝

烏俄衝突第3輪談判　預定7日登場

德國援烏2700枚飛彈遭爆「過期品」　庫存35年竟是前蘇聯武器

快訊／俄羅斯軍隊再次開火　宣布恢復進攻行動　

快訊／烏克蘭談判成員「涉嫌叛國罪」　遭烏克蘭安全局槍殺

快訊／烏克蘭談判官員驚傳被殺！　開槍的是自己人

快訊／烏俄要第三輪談判了！烏國總統辦公室：1、2天之內會舉行

Lulu10年勵志文遭酸「你媽沒教嗎」　釣出親媽神回應超嗆！

米砂200萬特斯拉「遭砂石車落石砸中」！買半年出2意外…超慘車況曝

10條「精品手鍊」今年必敗！Rosé同款、HERMES迷你Kelly兩萬內入手

快訊／Visa宣布：暫停所有俄羅斯業務

俄軍直升機遭擊落！　烏軍公布影片：占領者就是這樣死的

獨／台版「大豆田永久子」　奪視后7年壓力大：我扛得起嗎？

今晚「全台濕冷變天」！鋒面快速掃過雨來了　最凍10℃時間曝

美國務卿通話中外交部長：全球在看誰支持自由與主權

3年期限到！　教育部：5私立高中職法人將解散

新生兒送婆家照顧　全身突長「黑豬毛」！人妻得知真相氣炸

萌娃逛街「認錯爹」緊牽假人　 轉頭看親爸一臉錯愕：你是誰

國際熱門新聞

俄羅斯宣布「嚴厲制裁英國」

烏克蘭談判成員　涉嫌判國被槍殺

快訊／普丁：西方國家制裁＝宣戰

即／俄再次開火　宣布恢復進攻行動　

台中男曬身分證、護照！申請到烏克蘭支援

男女浮潛遭「遊艇螺旋槳」絞碎慘死

快訊／烏克蘭國安局傳「槍殺烏談判官員」

俄羅斯航空：3/8起停飛國際航班

普丁：對烏克蘭軍事破壞　幾乎完成

俄軍被控佔領城市後「抓當地婦女性侵」

烏俄要第三輪談判　烏國總統辦公室證實

德國援烏飛彈爆過期　庫存35年是前蘇聯武器

俄兵「肉身護烏女」　慘遭同胞掃射亡

一張圖看懂「多少品牌」放棄俄國市場

更多熱門

相關新聞

南韓爆發超嚴重山林大火！險波及核電廠

南韓爆發超嚴重山林大火！險波及核電廠

南韓近來氣候乾燥、風勢增強，慶尚北道蔚珍郡從昨（4）日上午便傳出山林大火，火勢一路向北延燒到江原道三陟市、東海市，山林大火延燒影響面積高達8571公頃，相當於1萬2千座足球場（一座足球場約0.714公頃），燒毀153棟住宅、34座倉庫，火勢更危急核電廠、天然氣生產工廠的安全，目前當局仍難以鎮壓火勢。

朴槿惠出門投票！「不坐輪椅」4名隨扈陪同

朴槿惠出門投票！「不坐輪椅」4名隨扈陪同

即／北韓又射彈了！距「總統大選」僅剩4天

即／北韓又射彈了！距「總統大選」僅剩4天

邱宇辰突退群組！同劇男星全怕爆

邱宇辰突退群組！同劇男星全怕爆

史上最硬教召！14天操爆課表曝光

史上最硬教召！14天操爆課表曝光

關鍵字：

周刊王九尾妖狐日本日韓要聞殺生石

讀者迴響

熱門新聞

俄羅斯宣布「嚴厲制裁英國」

烏克蘭談判成員　涉嫌判國被槍殺

快訊／普丁：西方國家制裁＝宣戰

《食神》女星癌逝臨終前病況曝光

解放軍第一波投射台灣3萬兵力　雄三總工程師：送死

動力火車還沒唱完「超大咖天團」衝上台　尤秋興傻住

言承旭前女友宣布結婚！　「新郎撞名舊愛」身份曝光

即／俄再次開火　宣布恢復進攻行動　

台中男曬身分證、護照！申請到烏克蘭支援

男女浮潛遭「遊艇螺旋槳」絞碎慘死

國道3號4車連環撞1死4傷！　現場人員驚曝慘況

興達電廠出包「關鍵證物」曝光！1舉動害全台大停電

丈夫出軌親姊12年　妻見沙發上裸身崩潰

男陳屍摩鐵！保險套驗出汗液　同婚女下藥搶劫

快訊／烏克蘭國安局傳「槍殺烏談判官員」

更多

最夯影音

更多
陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁

陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁
報到最硬教召！女友淚灑營區　不捨道別遭網虧：是去打仗？

報到最硬教召！女友淚灑營區　不捨道別遭網虧：是去打仗？

外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

網紅賣4000元二手精品福袋 民眾怒控「是假貨」他發聲回應了

網紅賣4000元二手精品福袋 民眾怒控「是假貨」他發聲回應了

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面