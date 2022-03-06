傳說封印九尾妖狐「日本殺生石」驚傳碎裂　最新畫面曝

▲日本栃木縣傳說封印著九尾妖狐的殺生石，5日傳出碎裂的消息，讓不少日本網友大為震驚。（圖／翻攝推特）

圖文／CTWANT

在中國與日本兩地，過往均有九尾妖狐的神話傳說，日本許多地方甚至都有九尾妖狐化身的「殺生石」的存在，石頭上甚至有神職人員用來淨化的注連繩。而在5日下午，一名日本網友發現位於栃木縣殺生石已經碎裂，這讓網友直覺認為「是不是九尾妖狐打破封印出來了？」而殺生石碎裂的消息，也在日本網路上引起眾多網友議論。

日本推特網友Lillian於5日下午發文，表示他一個人來到栃木縣的景點殺生石參訪，沒想到映入眼簾的卻是碎裂的殺生石。由於日本傳說認為，殺生石是傳說中的妖怪九尾妖狐化身而成的產物，當看到碎裂成兩半的殺生石，再加上地上斷裂的注連繩，這也讓Lillian直覺表示「如果這是漫畫橋段，應該就是九尾妖狐的封印被打破，準備被附身的情節，感覺好像看到不該看的東西」。

在栃木縣殺生石碎裂的消息傳開後，引起不少日本網友的議論，就有網友引述原文表示，自己在2021年12月前往當地時，殺生石還好好的，上面的注連繩也十分完整。而也有任職於神社的神主網友表示，距離上一次殺生石碎裂，已經是637年前的事情。傳說當是日本南北朝時代元現寺住持玄翁和尚憑一己之力淨化殺生石，超度完畢後殺生石就此碎裂。

根據日本神話故事記載，九尾妖狐一開始誕生於中國，商朝著名的美女妲己傳說就是九尾妖狐的化身。後來九尾妖狐隨著遣唐使的行程來到日本，化身為名為「玉藻前」的絕世美女，原本打算如法炮製的接近鳥羽天皇身旁作亂，沒想到遭到知名陰陽師安倍晴明之孫安倍泰成識破，在鳥羽天皇面前將九尾妖狐打出皇宮。

之後又在那須野（現今日本栃木縣一帶）傳出有許多婦女、小孩消失的消息，在那須野領主請求下，鳥羽天皇派出8萬軍隊在當地搜索，最後發現九尾妖狐的蹤跡，在軍隊的努力之下，最後順利的斬殺九尾妖狐。而當時傳聞，在九尾妖狐死後，其屍體變成巨大的毒石，不斷的散發出毒氣殺害不少生物，當地居民便以殺生石來稱呼。之後玄翁和尚行經此地，便用法杖擊打殺生石，雖然化解了九尾妖狐的怨氣，但也讓原本的殺生石碎裂，碎裂後的殺生石碎片也飛散到日本各地，這也造就了日本現今有許多地方有「殺生石」的原因。

▲傳說中九尾妖狐化身為名為玉藻前的絕世美女，企圖接近鳥羽天皇。（圖／翻攝維基百科）

由於日本各地的殺生石大多出現在火山口附近，後來在民俗專家與科學家的研究之下，發現所謂的殺生石只是一種吸附火山噴出的亞硫酸及硫化氫等有毒氣體的石頭，也由於殺生石會不斷散發出有毒氣體，所以自古以來，日本民眾在發現殺生石存在後，都會立碑警告，這也讓九尾妖狐成為日本家喻戶曉的神話妖怪。而殺生石也被栃木縣當地政府在1957年指定為古蹟，而截至目前為止，栃木縣政府並未出面解釋殺生石碎裂的原因。

▲目前的殺生石旁邊有栃木縣政府豎立的警告標語，呼籲民眾不要隨意靠近。（圖／翻攝minoir Flickr）

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