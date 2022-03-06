快訊／俄羅斯軍隊再次開火　宣布恢復進攻行動　

記者柯沛辰／綜合報導

俄羅斯軍隊在台灣時間5日深夜11點恢復進攻。俄羅斯國防部指控，烏克蘭不願管控「民族主義者」，不斷放任其阻擋平民離開，甚至將其作為肉盾，不願延長停火，所以莫斯科晚上6點起恢復進攻行動（台灣時間5日晚間11點）。

根據俄塔社消息，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，平民未能透過早前宣布「人道安全走廊」離開馬立波（Mariupol）及東部城市沃爾諾瓦哈（Volnovakha），反而被烏克蘭的民族主義者阻攔、作為人肉盾牌。

▲烏克蘭切爾尼戈夫看到俄羅斯戰鬥機的殘骸。（圖／路透）



科納申科夫說，這些民族主義者利用停火期間重新集結，並強化他們的陣地。既然烏克蘭方面無意管控這些民族主義者或延長停火，俄羅斯的武裝部隊於莫斯科晚間6點起恢復進攻。

▲逃離烏克蘭-俄羅斯衝突的撤離民眾，穿過基輔一座被毀壞的橋樑。（圖／路透）



俄羅斯國防部表示，俄羅斯軍隊在烏克蘭展開大規模進攻，佔領了幾個城鎮，擊落4架烏克蘭蘇-27戰機，已經摧毀烏克蘭超過2100個軍事設施。

普丁指出，俄軍將完成既定任務，烏克蘭境內的特別行動仍然按照總參謀部既定的計劃進行。

▲馬立波（Mariupol）持續受到俄軍轟炸圍攻。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，俄羅斯5日稍早才宣布停火，以利馬立波、沃爾諾瓦哈建立「人道走廊」，供當地平民撤離。而這也是俄軍入侵烏克蘭10天以來首度停火。

不過，馬立波當局隨即指控，當地依然受到俄軍砲擊，目前已推延原定的疏散計畫，讓平民停止撤離，因為街道上並不安全。

為此，烏克蘭政府與俄國官員展開交涉，進一步討論有關違反停火協議的情況。不料根據最新消息，俄羅斯國防部宣布俄軍恢復進攻，形同停火協議破局。

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