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快訊／俄國才宣布停火「設人道走廊」　烏克蘭控：馬立波仍遭砲擊

▲▼ 俄烏,烏俄／烏克蘭政府軍一名士兵於烏東頓涅茨克前線。（圖／路透）

▲烏克蘭指控俄羅斯持續砲轟馬立波（Mariupol），必須推延民眾疏散計畫。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄國國防部宣布，自莫斯科時間5日上午10時（台北時間5日下午3時）起停火，以利建立人道走廊。不過，烏克蘭地方政府指控俄羅斯持續砲轟烏克蘭城市馬立波（Mariupol），約當地時間中午12時45分（台灣時間晚間6時45分）推延民眾疏散計畫。

烏克蘭戰略通信和信息安全中心臉書發文表示，紅十字會保證疏散期間停火，也說明2條人道走廊路線，一條從馬立波（Mariupol）出發，經過米基利西克（Nikolske）、羅濟夫卡（Rozivka）、波洛吉（Polohy）、奧列霍夫（Orikhiv），最後抵達札波羅熱（Zaporizhzhia）；另一條從沃爾諾瓦哈（Volnovakha）出發，經過瓦列里亞尼夫卡（Valerianivka）、新安德里伊夫卡（Novoandriivka）、基里利夫卡（Kirilivka）、布格列達爾（Vuhledar）、波克羅夫斯克（Pokrovsk），最後同樣抵達札波羅熱。

烏克蘭地方首長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在臉書發文表示，從今天上午9時至下午4時（台灣時間下午3時至晚上10時）疏散平民，並說明從馬立波撤離的民眾可搭乘市政巴士，預計有3個搭乘點，也可以乘坐個人交通工具；他呼籲所有離開這座城市的司機一起協助疏散平民，讓想撤離的民眾上車。

▲▼馬立波（Mariupol）持續受到俄軍轟炸圍攻。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭指控俄羅斯持續砲轟馬立波（Mariupol），必須推延民眾疏散計畫。（圖／路透）

稍早俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）快訊發布的停火起始時間為格林威治時間5日清晨6時（台北時間5日下午2時），但後來各家俄媒與外電將時間修正。

路透社引述俄媒指出，俄國國防部宣布在烏克蘭城市馬立波與沃爾諾瓦哈開設俄烏第2輪談判達成的人道走廊協議，供平民疏散與人道物資通行。

俄媒引述俄國國防部指出，「從莫斯科時間上午10時（格林威治時間7時）起，俄方宣布停火，開啟人道走廊供馬立波與沃爾諾瓦哈的平民撤離。」

紐約時報指出，俄軍2月24日入侵烏克蘭，開戰9天以來的作法仍是維持多線進擊，採取包圍大城、奪取關鍵港口，沒有集中兵力猛攻單一正面或首都基輔。

俄軍在烏國東南部已包圍另一重要港市馬立波（Mariupol），它是烏東頓巴斯（Donbas）地區與克里米亞半島的樞紐要地，一旦淪入俄軍手裡，在第聶伯河（Dnieper River）以東的烏軍主力就會被合圍，俄國也將能整個控制亞速海（Sea of Azov）和烏東的主要工業基礎設施。

馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）稍早在臉書的聲明稱，俄軍的砲擊已切斷當地水、電與供暖。

俄羅斯上週入侵烏克蘭後，戰事持續延燒。烏克蘭3日與莫斯科當局舉行第2輪談判，雙方同意開闢人道走廊來撤離平民。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）當時在推特（Twitter）表示，第2輪談判只有針對安排人道走廊作出決定。

俄國代表團負責人梅丁思基（Vladimir Medinsky）表示，俄國同意支持為平民開闢人道走廊的想法，以及可能在走廊周邊實施停火，並形容這是「重大進展」。

俄烏2月28日舉行首輪談判，但無結論。第2輪談判做出建立人道走廊的決定。波多利雅科昨天表示，烏克蘭計劃本週末與俄羅斯官員舉行第3輪和平談判。

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