俄入侵烏克蘭失去什麼？　一張圖看懂「多少品牌」放棄俄國市場

▲中歐媒體Visegrád 24整理出截至3月2日制裁俄羅斯的國際品牌。（圖／翻攝推特@visegrad24）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯2月24日攻打烏克蘭後，西方政府及許多國際企業紛紛祭出制裁，譴責開戰行為。中歐新聞媒體Visegrád 24整理一張圖表，列出截至3月2日為止，全面或部分制裁俄羅斯的國際品牌，「每一個俄羅斯人都會注意到這些制裁。」

參與制裁品牌眾多，包括科技業的Google、蘋果、微軟及英特爾（Intel），社群媒體臉書、Instagram、推特，交通運輸業的波音、BMW、DHL、賓士、福特汽車，食品產業的雀巢、可口可樂，服飾產業的Nike、愛迪達，以及娛樂影劇業的索尼、迪士尼、任天堂、Netflix、YouTube、PlayStation，甚至成人產業的Pornhub及OnlyFans。

3月2日之後，還有更多國際企業跟進制裁，IKEA就在4日起全面關閉俄國分店、暫停當地生產線及對俄進出口，在當地引發掃貨狂潮。法國精品品牌愛馬仕（Hermès）也在同天宣布暫時關閉俄羅斯所有門市，成為第一家關閉俄羅斯店面的奢侈品品牌。目前LVMH集團也已經宣布關閉在俄門市。

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