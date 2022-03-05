烏軍證實停火！南部城市馬力波撤離計畫曝光　撤離人數上看20萬

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯5日宣布對烏克蘭2地停火開啟人道走廊，讓烏克蘭城市馬力波（Mariupol）及沃爾諾瓦哈（Volnovakha）人民撤離。這是俄軍入侵烏克蘭開火10天以來首度停火，目前烏克蘭已證實停火消息，烏克蘭政府表示，計畫撤離馬力波市約20萬人，沃爾諾瓦哈約1.5萬人。

烏克蘭總統澤倫斯基辦公室負責人波多利雅科（Mykhailo Podoliak）5日透過推特表示，「在馬力波及沃爾諾瓦哈，人道主義疏散走廊正準備開放，雙方暫時在人道走廊區域停火」。另據基輔獨立報，人道走廊除了撤離平民，也會把食品、藥物送進去。

馬力波是烏克蘭南部重要戰略港口城市。依據當地市議會的說法，停火時間為當地9時至16時，平民撤離時間將從當地11時開始，路線由馬力波至西邊城市扎波羅熱（Zaporizhzhia），巴士將在馬力波市內3個地點出發，私人交通工具也被允許沿指定路線行駛，嚴禁離開指定路線。此外，巴士司機將被要求充分利用車上空間。

馬力波市長波成柯（Vadym Boichenko）在停火消息傳出後也發布聲明，「在占領者持續無情砲擊的狀態下，沒有其他選擇，只能給人民安全離開馬力波的機會」。

▼俄羅斯2月入侵烏克蘭後，馬力波市民眾開車到加油站。（示意圖／路透）

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