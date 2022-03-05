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南韓爆發超嚴重山林大火！火勢從南向北燒　險些波及核電廠

▲▼南韓慶尚北道蔚珍郡4日上午爆發山林大火。（圖／達志影像）

▲南韓慶尚北道蔚珍郡4日上午爆發山林大火。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來氣候乾燥、風勢增強，慶尚北道蔚珍郡從昨（4）日上午便傳出山林大火，火勢一路向北延燒到江原道三陟市、東海市，山林大火延燒影響面積高達8571公頃，相當於1萬2千座足球場（一座足球場約0.714公頃），燒毀153棟住宅、34座倉庫，火勢更危急核電廠、天然氣生產工廠的安全，目前當局仍難以鎮壓火勢。

根據《韓聯社》，由於南韓東部沿岸風勢甚強，風速達到每秒12至15公尺，山林大火4日上午起從慶尚北道蔚珍郡開始燃燒後，便一路往北延燒至江原道，江原道江陵市玉溪面傳出山林大火後，火勢影響至東海市。

其燃燒的熊熊烈焰與濃煙幾乎遮住陽光，整座城市上空佈滿灰色濃煙，火勢隨時有波及到市區的風險，山林、消防當局全力集中保護沿線的新韓蔚核能發電廠、天然氣加氣站、輸送電力設備、位於三陟市的液化天然氣生產基地等。

▲▼南韓慶尚北道蔚珍郡4日上午爆發山林大火。（圖／達志影像）

▲▼南韓慶尚北道蔚珍郡4日上午爆發山林大火。（圖／達志影像）

為此，韓國鐵道公社從5日正午起更改高速鐵路（KTX）的發車路線，原本是從首爾清涼里往返東海站，更改為往返江陵站；東海高速公路更有14.9公里的路段被全面管制、禁止進出等。

目前南韓消防當局投入46架直升機加入空中救火的行列，而在地面則投入高達4296名的消防人力。

▼火勢延燒至江原道東海市。（圖／達志影像／newscom）

▲▼火勢延燒至江原道東海市。（圖／達志影像／newscom）

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