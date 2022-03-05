快訊／俄羅斯宣布停火！　開通「人道走廊」讓平民撤離

▲烏俄戰事迄今持續超過一周。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄新社最新消息，俄羅斯國防部宣布自莫斯科5日上午10時（台灣5日下午3時）起對烏克蘭停火，允許平民離開烏克蘭南部重要戰略港口城市馬力波（Mariupol）及東部城市沃爾諾瓦哈（Volnovakha）等地，人道主義走廊與撤離路線均已與烏方達成共識。

俄國防部表示，自3月5日莫斯科上午10時起停止進攻，開啟人道走廊，讓馬力波及沃爾諾瓦哈的平民得以離開。這兩地先前都已被俄軍包圍。不過截至目前，烏克蘭軍方尚未證實此事，目前仍不清楚撤離路線將開放多長時間。

馬力波是烏克蘭南部重要港口城市，位在頓內茨克州，地處亞速海北部。法廣報導，俄軍一旦攻下馬力波將取得戰略優勢，可與從頓巴斯、克里米亞兩地前來支援的俄軍會師。

RT NEWS引述莫斯科當局先前說法指出，已與烏克蘭針對安全通道達成協議。烏俄3日第二輪和平談判，雙方均同意開設人道走廊撤離平民。「人道走廊」開設主要目的在疏散平民，通常有特定路線，且需定出遵守時段。

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