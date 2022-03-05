美國考慮是否制裁印度！印媒：因為印度向俄羅斯「購買飛彈」

▲俄羅斯S-400地對空導彈系統。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭，隨著戰事愈演愈烈，以美國、歐盟為首的西方國家紛紛加入制裁俄國的行列，而在聯合國大會上針對「是否譴責俄國入侵烏克蘭的行動」的投票中，包括印度在內的35個國家表示棄權。對此，美國拜登政府正考慮，是否向印度實施制裁，因為印度向俄羅斯購買飛彈。

根據印度《亞洲國際新聞》（ANI），美國拜登政府目前正在考慮是否依據「美國敵對國家制裁法案」（CAATSA，對伊朗、北韓、俄羅斯實施制裁的美國聯邦法），向印度祭出制裁措施，原因是印度此前曾向俄羅斯購買S-400導彈防空系統，美國外交官唐納德•盧（Donald Lu）於2日在一場以美印關係為主題的聽證會上發表此言論。

報導指出，該會議就美印國防安全合作以及是否對印度實施制裁一事反覆討論，目前拜登政府始終難以決定是否向印度實施制裁，因為隨著先前美國強化與印度之間的關係後，計畫讓印度成為抗衡中國地區的關鍵力量，因此才推遲對印度實施制裁。

其實早從2016年以來，印度便一直是俄羅斯軍事武器的最大進口國。不過唐納德•盧也透露，印度最近取消了俄羅斯米格-29戰鬥機、直升機、反坦克武器的訂單，他預計新的制裁措施將激勵其他國家也跟著照做。

另外，印度《商業標準報》（Business Standard）也指出，多名知情人士透露，由於俄羅斯盧布崩跌、加上西方對俄實施經濟與金融制裁，因此印度政府在與俄羅斯展開雙邊貿易時，可能會很快採用印度盧比「直接交易」，巧妙繞過西方國際社會的貿易制裁。

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