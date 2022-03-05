朴槿惠神清氣爽出門投票！「不坐輪椅」4名隨扈陪同　近況曝光

▲朴槿惠身穿藍色外套，圖為2017年3月出席法庭時的資料照。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統朴槿惠原本因涉入閨蜜門、向多位國情院長收賄而入獄，去年底登上文在寅政府法務部特赦名單後，不但免去22年的牢獄枷鎖、更恢復了選舉投票權。今（5）日傳出，朴槿惠身穿一襲藍色外套，前往三星首爾醫院附近的投票所參加「事前投票」，且沒有乘坐輪椅。

根據《韓聯社》、《THE FACT》等韓媒報導，南韓即將於9日舉行5年一輪的總統大選，而前總統朴槿惠5日上午9時則在4名隨扈人員陪同下，前往首爾市江南區逸院本洞居民中心的投票所，投下總統大選神聖的一票。

該投票所管理人員受訪時透露，朴槿惠這天穿著一襲藍色外套、綁著頭髮前往投票所，其服裝儀容十分端正，根本看不出是臥病許久的病患，而且也沒有乘坐輪椅，顯示其明顯恢復健康。

根據南韓法律規定，「事前投票」制度為了方便選民，規定選民無需前往戶籍地投票，甚至只要在上下班途中經過任何投票所，持有相關證件即可前往投票。據悉，朴槿惠預計在出院後搬入「政治故鄉」大邱市達城郡住宅，先前已透過新富律師柳榮夏（유영하）在該地購入3棟樓、價值25億韓元的田園住宅。

報導指出，原本朴槿惠預計在出院後向南韓全國民眾發表演說，外界預估朴槿惠將在談話中提及其所支持的候選人，進而影響總統大選選情；不過朴槿惠的病勢一度延後治療行程，預估其出院日期落在大選結束後的可能性較高。

據悉，南韓總統大選的「事前投票」從3月4至5日，為期2天，而新冠肺炎確診者、隔離者可以在當局規定的下午5至6時到達指定場所完成事前投票。

此次由於受到新冠肺炎疫情影響，加上民眾對於「政權輪替」的殷殷企盼，本次事前投票的投票率創下2014年導入該制度以來的最高紀錄，截至5日下午2時已達28.74%，比起2017年第19屆總統大選事前投票率（19.66%）還多出9個百分點。

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