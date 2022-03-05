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保持中立逾200年　民調：瑞典首次「多數民意」支持加入北約

▲▼ 瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

瑞典4日最新民調顯示，51%民眾支持加入北約，比1月的42%更多；反對比例為27%，與1月的37%相比明顯減少，也是該國舉行相關民調以來，首次出現「大多數人支持」的結果。《路透社》寫道，瑞典不涉戰事已經208年，但俄國入侵烏克蘭，迫使民眾重新考慮加入北約，這個長期以中立著稱的國家，政治局勢可能改變。

瑞典《體育畫報》（Aftonbladet）委託民調公司Demoskop實施上述調查，結果引發各界關注。但是，瑞典國防部長胡爾特奎斯（Peter Hultqvist）指出，加入北約不是一個簡單的決定，也不能僅根據最近事件倉促執行，「改變國防原則是一個非常重大的決定，所以你不能一夕改變，也不能只因為民調就照做。」

瑞典1814年以來就不曾涉入戰爭，並在「不加入軍事聯盟」的基礎上發展外交政策，即使鄰國遭到入侵，在二戰及冷戰期間都仍保持中立。但是，該國本月卻向烏克蘭運送武器，成為1939年以來首次向戰時國家輸送軍武。

芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）日前表示，如果發生國家安全危機，已經準備好加入北約，與西方盟友站在同一陣線。但俄國外交部迅速放話，一旦芬蘭出現想要加入北約的任何企圖，將面臨「軍事和政治上的後果」。

事實上，瑞典及芬蘭已與北約發展密切合作關係，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）1月表示，如果兩國決定申請加入，可能「很快」就能如願。他本月4日透露，北約已決定進一步加強協調工作，「兩國目前都參加了北約針對這場危機進行的所有磋商。」

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