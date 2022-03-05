俄傳「加強轟炸」逼烏克蘭屈服！加派1000名傭兵　平民傷亡恐大增

▲烏克蘭基輔州小鎮博羅江卡住宅區遇襲。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

西方高階情報官員透露，俄羅斯準備在未來幾天或數周向烏克蘭增派多達1000名傭兵，且莫斯科當局可能加強轟炸逼迫烏克蘭屈服，恐怕造成大量平民傷亡。

美國國防高官先前透露，美方看見俄羅斯傭兵在部分地區參與入侵烏克蘭行動的跡象，但不清楚確切地點及人數。美國一名官員如今向CNN透露，俄羅斯計畫在不久的將來增派1000名傭兵，加強目前士氣低迷、受挫的俄軍。官員表示，美國認為，身在克蘭的傭兵在面對烏克蘭的頑強抵抗表現不佳，截至2月底已有200名傭兵戰死。

在此同時，美國及西方國家官員預估，俄羅斯將加大對烏克蘭主要城鎮的侵略力道，包括首都基輔。情報人員4日透露，俄羅斯似乎準備加強轟炸城市逼烏克蘭屈服，恐怕將導致平民傷亡人數增加。

其他官員認為，俄羅斯入侵戰略已從軍事目標轉向平民，更多侵略行動集中在人口較多的地方。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4日表示，克里姆林宮的襲擊行動正造成越來越多烏克蘭人民傷亡，數百名甚至數千名烏克蘭人喪命，還有更多人受傷。

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