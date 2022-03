2英國記者中彈！　遭俄軍開槍狂轟「第一視角」恐怖畫面曝

▲ 基輔近郊布察的街道上一輛戰車被燒毀。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄烏開打逾一周,已經造成無數士兵及平民傷亡,在現場帶回第一手消息的媒體人員也身處危險。英國《天空新聞》團隊4日就在離開基輔的路上遭開槍彈洗,至少2人被擊中,所幸都不是致命傷,他們親手拍下的第一視角影片可見當時的恐怖情形。

This is absolutely terrifying - Stuart Ramsay and his Sky News team were targeted by a professional Russian hit squad in Ukraine.



Amazing that cameraman Richie Mockler managed to film this despite being under heavy gunfire.



They're safely back in the UK. https://t.co/Rs4xVuNukw pic.twitter.com/gKyIzbRNwN