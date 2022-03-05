北約拒設禁航區　烏克蘭總統怒批軟弱「為俄軍轟炸開綠燈」

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）拒絕在烏克蘭上空劃設禁航區。對此，烏克蘭總統澤倫斯基批評北約軟弱，「這是為（俄軍）進一步轟炸烏克蘭城鎮村莊開綠燈」。

衛報報導，北約4日警告劃設禁航區可能引發與擁核國俄羅斯的全面戰爭。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）指出，設立禁航區的唯一方法，就是讓北約戰鬥機進入烏克蘭領空並擊落俄羅斯戰機，但這可能會導致歐洲爆發全面戰爭，涉及更多國家，造成更多人民受苦。

但對於北約的說法，澤倫斯基表示，拒絕在烏克蘭上空劃設禁航區的決定，是給俄羅斯進一步轟炸烏克蘭城鎮村莊開綠燈，「從今天起，所有死去的人也將因你們而死，因為你們的軟弱，因為你們缺乏團結」。

澤倫斯基更說，劃設禁航區會激怒俄羅斯侵略北約，是北約創造的說法，「這是那群內心脆弱、感到不安的人的自我催眠，就算他們擁有比我們強大許多倍的武器」。他也在談話中也大力讚揚烏克蘭人民對俄軍入侵的抵抗，「我們是光明的戰士，歐洲歷史將永遠記住這一點」。

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