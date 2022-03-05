三星也加入對俄制裁？傳「中斷出貨」晶片、手機：受地緣政治影響

▲三星電子表示，受地緣政治影響，目前已中斷向俄羅斯的貨物航運，其中包含晶片、智慧型手機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，戰事持續至今已第10天，如今又傳出俄軍於4日襲擊烏克蘭東南部一座核電廠。為此，從蘋果到微軟等科技公司巨擘開始祭出制裁，停止任何在俄銷售或服務；受到地緣政治影響，三星電子也透露，目前對俄羅斯的航運出貨已經暫停，其中包括智慧型手機、晶片。

根據《彭博社》、《路透社》，三星電子透過電子郵件發表聲明，稱目前正積極監控複雜情況，表示現在對俄羅斯以海運方式出貨「不太可能」，透露將向烏克蘭地區以人道主義的名義捐贈600萬美元（約新台幣1.68億元），其中包括100萬美元的消費性電子產品，「我們與所有受影響的人同在，我們的首要任務是確保所有員工與其家眷的安全。」

一名知情人士更透露，三星電子所有產品的對俄出口，包括從晶片至智慧型手機與消費性電子產品在內等產品。

報導特別指出，三星電子暫停對俄羅斯出口產品，並非是三星電子主動宣布對俄羅斯祭出制裁措施，而是因為受到「地緣政治」的影響，在俄羅斯對烏克蘭展開侵略行動後，全球海運延滯的現象更加嚴重，而國際海運公司拒絕停靠俄羅斯港口，加上俄羅斯盧布崩跌等地緣政治影響，導致三星電子不得不中斷透過海運向俄羅斯出貨。

▲三星電子近期新推出旗艦機Galaxy S22，這也是導致三星電子在對俄國是否祭出制裁措施上猶豫不決的原因。（圖／達志影像／美聯社）

一項市場調查指出，俄羅斯手機市場中，以小米市占率31.2％最高，第二名則是三星，約29.8％，蘋果市占率則為14.5％，其中小米和OPPO、Vivo等品牌均採用聯發科晶片。

而截至去年10月底，三星電子在俄羅斯的智慧型手機市占率高達34.5%，遠遠超過蘋果的14.7%，加上三星電子在俄羅斯卡盧加（Kaluga）設有電視生產工廠，使得三星電子始終無法像蘋果等科技巨擘斷然向俄羅斯祭出制裁措施。

韓媒《每日經濟》則指出，俄羅斯擁有全球第6大智慧型手機市場、也是歐洲最大的供應處，三星電子從2007年起在俄羅斯便維持市占率第一名的佳績，對於三星電子而言始終是塊無法鬆口的肥肉；反而對於蘋果而言，蘋果手機在俄羅斯銷售成績並不高，對於蘋果公司而言，俄羅斯並非是其重視的市場。

另外，大韓航空4日表示，將在2周內取消飛往莫斯科的貨運服務；海運公司現代商船（HMM Co.）也暫停了往返聖彼得堡的預定班次。南韓政府上周表示，俄烏戰爭對南韓經濟影響有限，因為對南韓的貿易影響很小；不過國際貨幣基金組織（IMF）警告，由於供應鏈中斷、金融市場不穩、經濟復甦緩慢，長期以後恐轉變為負面局勢。

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