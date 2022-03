她怒控俄軍「抓烏克蘭少女性侵」　已11人受害！17歲妹遭蹂躪慘死

▲ 俄軍戰車開上赫爾松街頭。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄軍奪下烏克蘭南部戰略要地赫爾松(Kherson),使其成為烏國首個淪陷的大城。居民向外媒控訴,俄軍控制城市後竟開始性侵當地婦女,甚至有17歲年輕少女遭到殺害,令她們怕得足不出戶,擔心成為下個目標。烏國媒體報導,赫爾松已經發生11起性侵案,烏國外長也證實,接獲許多婦女遭到性侵的通報。

JUST NOW: "“They already started to rape our women. There was information from people that I personally know, that a 17-year-old girl, it happened to her & then they killed her. "



--Svetlana Zorina, caring for her grandmother in Russian occupied Khersonpic.twitter.com/jSELNovNGV