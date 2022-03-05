英媒曝俄軍3名指揮官陣亡　攻基輔64公里車隊「卡在原地」挨打

▲西方官員透露，俄軍少將蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetsky）已遭烏軍狙殺。（圖／翻攝自推特）





記者吳美依／綜合報導

多名西方情報官員4日向《天空新聞》透露，俄軍目前一共3名指揮官被殺，除了3日傳出的少將蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetsky）以外，還有一名師長與一名團長陣亡。與此同時，綿延64公里的俄軍車隊進攻基輔卻陷入「超嚴重塞車」，疑似因後勤問題難以推進，且多次遭到烏軍攻擊，卻因資源有限，無法大動作反擊。

蘇霍維斯基曾在俄軍第七空降師擔任指揮官，去年10月升至中央軍區第41軍團擔任副指揮官。據信，他3日試圖空降至基輔附近的戈斯托梅利（Hostomel）時，被狙擊手瞄準擊中死亡，成為目前軍階最高的殉職俄軍。

▲俄羅斯先前公布武裝部隊進入基輔的照片。（圖／路透）



一名西方官員認為，「這些指揮官被殺害，是因為他們不得不做得更多、更靠近前線。這是某種程度的沮喪及缺乏進展的跡象。」外界擔憂，俄軍入侵進度比預期更慢，可能加大攻擊力道，導致住宅區遭遇更多砲火與空襲。

俄羅斯對於戰損及傷亡人數諱莫如深，國防部1日才首次公布，本次衝突已釀成498人死亡、1597人受傷，但美國官員估算應達2000人左右，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）3日宣稱，開戰一周以來近9000名俄國士兵陣亡，呼籲盡快停止戰爭。

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