俄羅斯全面封鎖臉書、推特！報復西方制裁行動：違反國家權利與自由

▲俄羅斯宣布，將全面封鎖臉書、推特，作為報復性措施。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

自從俄羅斯全面入侵烏克蘭後，以美國、歐盟為首等西方國家針對俄羅斯頒布一系列制裁措施，其中臉書、Instagram宣布將移除俄羅斯國營媒體在英國、歐盟地區的新聞內容後觸怒俄羅斯。如今俄羅斯政府決定展開報復，宣布全面封鎖臉書、推特。

根據《CNN》、《BBC》等外媒報導，臉書的母公司Meta從上周起就表示，它已在歐盟各地限制了俄羅斯所支持的媒體，包括其國營的《今日俄羅斯》（Russia Today）、《衛星通訊社》（Sputnik），同時在全球各國有效降低俄國國營媒體內容的觸擊率。

而《路透社》則指出，俄羅斯已經下令，對傳播「假新聞」的媒體將嚴懲，最高可判處15年監禁。

臉書此舉讓俄羅斯媒體監管單位氣得急跳腳，俄國媒體監管單位在一份聲明中控訴，早從2020年10月以來，便高達26件臉書歧視俄羅斯媒體與訊息資源的案件，因此如今決定將封鎖臉書平台，理由是「違反俄羅斯國家權利與自由」、「防止違反訊息自由流動的關鍵原則」。

另外，俄媒於當地時間4日援引媒體監管單位的說法，表示在俄國總檢察長的要求下，從2月24日俄軍向烏克蘭展開「特別軍事行動」的那天起就全面屏蔽、限制俄國當地使用推特。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

臉書與Meta全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）表示，數百萬的俄羅斯一般民眾將會發現自己失去了可靠消息的來源、同時與親友的聯繫將被迫中斷，意味著一般民眾將被禁聲，「我們將盡一切最大努力恢復對俄羅斯的服務，使得人們可以安全表達自己的意見、組織起行動。」

對於俄羅斯政府宣布將全面封鎖臉書、推特等媒體服務作為報復性措施，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，美國非常擔心俄羅斯的言論自由受到威脅，對於俄國封鎖臉書等美國公司服務的決定「深感關切」。

另外，西方各界開始持續關心烏克蘭事態，消費者要求科技巨擘能正視問題，因此蘋果公司宣布停止在俄羅斯境內所有產品的銷售、關閉俄國境內零售店，同時限制蘋果行動支付系統Apple Pay、蘋果地圖Apple Map等服務。

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