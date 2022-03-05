精品業第一槍！　愛馬仕、LV宣布關閉俄羅斯門市

▲法國知名精品品牌愛馬仕宣布暫時關閉俄羅斯門市。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭迄今超過一週。不少國際品牌也開始加入抗俄行列，法國知名精品品牌愛馬仕（Hermès）4日發出聲明，由於烏克蘭危機持續升溫，將暫時關閉在俄羅斯所有門市，成為第一家關閉俄羅斯店面的奢侈品品牌。目前LVMH集團也已經宣布關閉在俄門市。

綜合華爾街日報、紐約時報報導，愛馬仕光是在莫斯科就有3間實體門市，品牌官方透過LinkedIn表示，自4日晚間起暫時關閉在俄羅斯門市，暫停商業活動，但並未具體點名作出這項決策的原因。

在愛馬仕公布這項消息之前，其他品牌也採取類似行動，包括傢具傢飾品牌IKEA、H&M集團等都在本週宣布暫停在俄羅斯販售自家產品。而LVMH集團、開雲集團、香奈兒在內的奢侈品品牌則是宣布向力挺烏克蘭人道主義救援的慈善機構捐款，並未直接對俄羅斯。

不過LVMH集團稍早已透過發言人表示，有鑑於俄羅斯現階段情勢，將於6日晚間關閉在俄羅斯的120多間門市，同時持續支付在該地區3500名員工的薪資，且員工將繼續享有福利。

報導指，Burberry集團3日表示，由於營運方面的問題，將停止向俄羅斯分店供貨，但目前仍有3間分店持續營業。而旗下擁有Cartier等奢侈品牌的歷峯集團則於4日表示，為了應對烏克蘭危機，品牌暫停在俄羅斯的活動。

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