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「歐洲最大核電廠」才被占領　美國：俄軍朝烏第2大核設施接近中

▲▼ 烏克蘭「歐洲最大核電廠」札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠4日凌晨遭俄軍攻擊。（圖／路透）

▲烏克蘭「歐洲最大核電廠」札波羅熱核電廠4日遭俄軍攻擊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯4日占領「歐洲最大核電廠」札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠之後，美國駐聯合國大使葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，俄軍如今正在接近烏克蘭第2大核設施。

CNN引述葛林斐德說法指出，俄軍如今距離烏克蘭第2大核設施僅20英里（約32公里），且正在接近中。她並未提及核設施的名稱，但依據烏克蘭國營核能公司Energoatom，以發電能力來計算，烏克蘭第2大核設施是尤日諾烏克賴恩斯克核電廠（Yuzhnoukrainsk Nuclear Power Station），位在烏克蘭南部的尼古拉耶夫州（Mykolaiv Oblast）。

「普丁總統必須結束這場戰爭」，葛林斐德認為，俄羅斯要停止對烏克蘭人民的不合理攻擊行為，停止這場人道主義災難，札波羅熱核電廠遇襲失火如今的狀況是僥倖躲過一場災難，迫在眉睫的危險仍持續存在。

葛林斐德進一步說，「國際社會必須一致要求俄軍停止危險的進攻，正如之前所說，烏克蘭人民正指望著我們，我們絕不能讓他們失望」。

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