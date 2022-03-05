18歲烏克蘭少女「戰火中的一天」哭泣躲轟炸　120萬人瘋閱

▲烏克蘭18歲少女分享戰事爆發後的日常生活。（圖／翻攝自TikTok@dzvnks）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁從2月24日起下令全面入侵烏克蘭後，戰事持續至今已第10天，歐洲最大核電廠扎波羅傑（Zaporizhzhia）慘遭俄軍砲轟，烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）一名年僅18歲的少女便有感而發，以短片記錄戰事爆發後的心境與生活歷程，感嘆「難道這真的是18歲的我該有的日子嗎」，她堅強表示，「絕不會把祖國拱手讓人！」

根據《獨立報》，居住在烏克蘭西部大城利沃夫的18歲少女赫利柏薇茨卡（Dzvinka Hlibovytska）都會定期在抖音（TikTok）發佈短影音，紀錄其從起床到入睡的日常生活，其中一段影片吸引超過120萬人瀏覽。她表示，「我從上午8時起床後，就會吃飯、換裝，之後整理避難包出門，到從事志工的地點報到。」

赫利柏薇茨卡表示，每天從中午到晚上都必須擔任援助志工，透過網路協助、或是協助打包援助物資，遇到俄軍來襲時，則須前往避難處躲避砲擊或轟炸，「我的生活因為俄羅斯軍隊入侵而被摧毀，哭泣已然成為我每天上午的日常。不過儘管如此，我絕不會把我的國家拱手讓給敵人！」

而在最後一段影片，她也透露居住烏克蘭西部地區的她，比起住在烏克蘭東部地區的同胞還要來得幸運，因為東部地區緊臨俄羅斯，更是時常遭受俄軍攻擊，因此她感到相當自責，「不過相比俄羅斯，俄羅斯人只關心自己沒辦法再去宜家家居（IKEA）購物，我們真的是天差地別！」

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