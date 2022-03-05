俄羅斯砲擊全歐最大核電廠　最慘情況恐像福島核災

▲札波羅熱核電廠遭砲擊，美、英國家領導人紛紛與烏克蘭總統澤倫斯基通話關切。（圖／翻攝推特）



記者崔子柔／綜合報導

烏克蘭南部「歐洲最大核電廠」之稱的札波羅熱核電廠（Zaporozhye）4日清晨慘遭俄軍砲火襲擊，導致廠內的培訓大樓失火，引發國際高度關注，除了歐美國家對該行動進行譴責，11年前發生福島核災的日本也說了重話。

根據BBC報導，目前札波羅熱核電廠已被俄軍控制，不過烏克蘭和聯合國國際原子能機構（IAEA）皆表示，該核電廠的安全系統並未受到影響，也沒有出現輻射外洩的狀況。

若核電廠反應爐及設施受毀損，恐導致反應爐過熱、爐心熔毀等，造成輻射外洩危害人體，不過和1986年的車諾比核災仍有許多不同，倫敦帝國理工學院博士溫曼（Mark Wenman）表示，扎波羅結核電廠反應爐位於鋼筋混凝土的建物中，安全性高得多，能承受自然和人為的外部攻擊。

另外，扎波羅結使用不含任何石墨的壓水反應爐（Pressurized Water Reactor），車諾比則是用壓力管式石墨慢化沸水反應爐（RBMK），當年反應爐爆炸造成石墨燃燒引起大火，才會造成輻射物質大規模擴散。

烏克蘭能源壓力組織Ecoaction副主任帕蘇克（Olexi Pasiuk）則說，就算砲擊沒有直接毀損反應爐設施，但如果讓核電廠的電力中斷，也會造成嚴重影響，因為反應爐需要在30個小時內慢慢冷卻，不能直接關閉，如果核燃料的溫度超過熔點、放射物質突破安全殼，就可能造成輻射外洩。

英國謝菲爾德大學（The University of Sheffiel）核材料專家寇克希爾（Claire Corkhill）說，最糟的結果就是像日本福島核電廠受海嘯影響過的狀況，當時全廠停電、水汞無法運作，冷卻水無法注入爐心，最後導致3個反應爐爐心熔毀，再造成氫氣爆炸。