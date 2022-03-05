　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不斷更新／烏克蘭大樓被炸毀埋100人　俄羅斯封鎖臉書推特

▲▼ 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

俄烏戰爭進入第10天，烏克蘭南方城市赫爾松（Kherson）被攻陷，馬立波（Mariupol）被圍城，「歐洲最大核電廠」扎波羅結（Zaporizhzhia）核電廠更被俄軍攻擊，立即引發多國抨擊。七大工業國集團（G7）外長今天警告，俄羅斯將為侵略烏克蘭面臨更多報復，並將嚴厲打擊莫斯科散播假訊息。聯合國人權理事會做出歷史性表決，支持對俄羅斯在烏克蘭戰爭犯下的違反人權行為展開調查。這使得俄國國際處境顯得從未如此孤立。

▲札波羅熱核電廠目前已落入俄軍手中。（圖／翻攝推特）

06：46

基輔西北方小鎮博羅江卡（Borodyanka），一幢公寓2日被俄軍飛彈炸毀，根據路透社報導指出，瓦礫堆下大約有100人受困。

▲▼烏克蘭基輔附近的博羅江卡公寓俄軍炸毀，100人遭埋。（圖／路透社）

▲烏克蘭基輔附近的博羅江卡公寓俄軍炸毀，100人遭埋。（圖／路透社）

06：37
根據英國《衛報》報導，俄羅斯當局已經完全封鎖了在該國境內對社交媒體臉書（Facebook）、推特（Twitter）的使用。路透社報導，俄羅斯已經下令，對傳播「假新聞」的媒體將嚴懲，最高可判處15年監禁。

06：12
七大工業國集團（G7）外長今天警告，俄羅斯將為侵略烏克蘭面臨更多報復，並將嚴厲打擊莫斯科散播假訊息。

06：08
克里姆林宮今天指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）通話，普丁否認俄軍砲轟烏克蘭城市，並將這類資訊斥為假消息。

▲烏克蘭副外長（Emine Dzhaparova）在聯合國人權理事會特別會議上就烏克蘭局勢透過視頻發言。（圖／路透）

01：53
聯合國人權理事會做出歷史性表決，支持對俄羅斯在烏克蘭戰爭犯下的違反人權行為展開調查。這使得俄國國際處境顯得從未如此孤立。

▲烏克蘭表示，週末將與俄羅斯舉行第3輪談判。（圖／路透）

00：55
烏克蘭談判代表波多利雅科今天表示，烏克蘭計畫本週末與俄羅斯官員舉行第3輪和平談判，以設法終止俄軍入侵引發的戰事。

►三宅一生BAOBAO超甜價！

ET快訊
解放軍第一波投射台灣「3萬兵力」　雄三總工程師曝：全部送死
收詐騙簡訊「傳你名字給我」！女大生怒回三字經　真相揭曉她慘了
俄烏戰爭Day10　烏克蘭靠「2要點」抵抗到現在
范瑋琪念台師大又被酸民嗆：你需要重讀哈佛嗎？　29字正面回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／北韓又射彈了！距「總統大選」僅剩4天

1舉動將引發全歐戰爭！美國國務卿布林肯：不會和俄羅斯開戰

18歲烏克蘭少女「戰火中的一天」哭泣躲轟炸　120萬人瘋閱

烏克蘭局勢惡化　美股下跌週線收黑179點

俄羅斯砲擊全歐最大核電廠　最慘情況恐像福島核災

不斷更新／烏克蘭大樓被炸毀埋100人　俄羅斯封鎖臉書推特

俄羅斯侵烏　G7警告擴大制裁及譴責散播假訊息

普丁否認俄軍砲轟烏克蘭城市　斥為假消息

俄烏戰爭Day10　烏克蘭靠「2要點」抵抗到現在

巴基斯坦清真寺遭自殺炸彈襲擊至少56死　伊斯蘭國承認犯案

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

KID生日&新婚快樂!!!　峮峮收到開工紅包感動獻吻XD

小S當年分手黃子佼「逼她選邊站」　阿雅開導反被罵「再講一次人生無常看看」

《營業中》鬼鬼當工讀生...最讓庹宗康頭痛　顏佑庭安慰「妳很漂亮」他更氣：有在幫我嗎XD

快訊／北韓又射彈了！距「總統大選」僅剩4天

1舉動將引發全歐戰爭！美國國務卿布林肯：不會和俄羅斯開戰

18歲烏克蘭少女「戰火中的一天」哭泣躲轟炸　120萬人瘋閱

烏克蘭局勢惡化　美股下跌週線收黑179點

俄羅斯砲擊全歐最大核電廠　最慘情況恐像福島核災

不斷更新／烏克蘭大樓被炸毀埋100人　俄羅斯封鎖臉書推特

俄羅斯侵烏　G7警告擴大制裁及譴責散播假訊息

普丁否認俄軍砲轟烏克蘭城市　斥為假消息

俄烏戰爭Day10　烏克蘭靠「2要點」抵抗到現在

巴基斯坦清真寺遭自殺炸彈襲擊至少56死　伊斯蘭國承認犯案

F1車神舒馬克「24年法拉利賽車」再創高價！1.3億拍出上漲近3倍

快訊／北韓又射彈了！距「總統大選」僅剩4天

葉國華／「風口過了，摔下來的都是豬」　2022買房忌盲目跟風

洗澡到一半！「6KG超粗毛巾」S型掛門把偷窺　網笑：拿浴巾抓錯條

媽媽生活費全都付！孫生怨她「頻繁竊盜又不看醫生」：還打來要交保費

《少年法庭》金惠秀51歲凍齡美顏5秘訣　不吃2食物是關鍵

「14天最硬教召」第一梯600人今報到　6寶帶著安心上路

第一條超簡單！網搜「提升代謝力」5個方法，教你瘦得比別人快

Vtuber直播電腦桌面驚見「番號資料夾」　被抓包看盜版…AV癖好曝光

1舉動將引發全歐戰爭！美國國務卿布林肯：不會和俄羅斯開戰

洪災先護毛孩將貓放桶內　牠好奇想跳下水玩嚇壞飼主

國際熱門新聞

俄兵「肉身護烏女」　慘遭同胞掃射亡

車開一半俄軍導彈掉眼前　鏡頭全拍下

日本出現4千支俄文針筒　恐怖真相曝

輾爛平民車　俄：烏軍自己做的

俄國「人間胸器」發言人　再遭瘋傳

讓俄羅斯再度偉大！普丁大帝的復仇

俄烏戰爭Day10　烏克蘭靠「2要點」抵抗到現在

不斷更新／烏克蘭大樓被炸毀埋100人　俄羅斯封鎖臉書推特

烏克蘭爸遭俄軍炸斷腿慘死！兒崩潰拖屍影片曝

聯合國人權會支持調查俄國反人權

快訊／全球暴打俄羅斯！　精品龍頭出手了

加拿大軍情司令：西方盟國憂俄烏「引台海戰爭」

更／敖德薩平民自主堆沙包　抵擋俄軍兩棲登陸

烏克蘭計畫　週末與俄舉行第3輪和談

更多熱門

相關新聞

輾爛平民車　俄：烏軍自己做的

輾爛平民車　俄：烏軍自己做的

俄烏戰爭持續進行，俄羅斯近日在北、中及南部各戰線持續猛攻，近日甚至有加劇攻勢的跡象，導致不斷有平民傷亡事件傳出。對此，俄羅斯外交部4日表示，網路上曾流傳一支俄軍裝甲車輾壓烏克蘭平民轎車的影片，但其實影片中的裝甲車是隸屬烏克蘭的軍隊，並非俄軍。

殘骸照曝！俄媒：世界最大飛機AN-225被烏軍炸爛

殘骸照曝！俄媒：世界最大飛機AN-225被烏軍炸爛

俄軍下個目標曝！鎖定敖德薩　艦隊隨時進攻

俄軍下個目標曝！鎖定敖德薩　艦隊隨時進攻

烏克蘭爸遭俄軍炸斷腿慘死！兒崩潰拖屍影片曝

烏克蘭爸遭俄軍炸斷腿慘死！兒崩潰拖屍影片曝

俄開戰9天「未拿到制空權」！專家不解

俄開戰9天「未拿到制空權」！專家不解

關鍵字：

俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

俄兵「肉身護烏女」　慘遭同胞掃射亡

車開一半俄軍導彈掉眼前　鏡頭全拍下

日本出現4千支俄文針筒　恐怖真相曝

孫協志、澎恰恰真實關係曝光！　孫德榮力挺：他潔身自好

網紅威力賣4000元二手精品福袋！　民眾怒控「是假貨」

美軍出動了？　專家曝「5路軍種」分批進入烏克蘭

大樂透頭獎1億元1注獨得　台中開出

解放軍第一波投射台灣3萬兵力　雄三總工程師：送死

明天「驚蟄」！命理師曝「5生肖事業飆升」

周杰倫18年前神曲預言戰爭！　「俄羅斯拍MV」歌迷淚朝聖

獨／女優孟若羽不拍AV了　下一步計畫曝

台中地瓜球爆紅！馬尾妹顧攤千人朝聖

掃實聯制要當心！安卓QR碼掃瞄器竟是「木馬病毒」　已逾萬人下載

即／心碎媽憂兒遺體停電化掉　殯儀館打臉黃捷

交往8年信任男友從不看手機⋯結婚前夕崩潰

更多

最夯影音

更多
拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」
比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面