被指責裝甲車輾爛平民車！俄外交部曝超近視角片：烏軍自己做的

▲被指責「裝甲車輾壓平民車」，俄外交部曝光影片：「是烏克蘭軍方做的」。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

俄烏戰爭持續進行，俄羅斯近日在北、中及南部各戰線持續猛攻，近日甚至有加劇攻勢的跡象，導致不斷有平民傷亡事件傳出。對此，俄羅斯外交部4日表示，網路上曾流傳一支俄軍裝甲車輾壓烏克蘭平民轎車的影片，但其實影片中的裝甲車是隸屬烏克蘭的軍隊，並非俄軍。

俄羅斯外交部4日在推特釋出一段32秒的影片，表示有許多社群網站依這個影片，指控俄羅斯裝甲車壓毀一輛烏克蘭平民的轎車，但事實上那一輛裝甲車根本是烏克蘭軍隊的裝備，因為該車輛上並沒有俄軍的識別記號，而且士兵穿著的衣物也不是俄軍的制服，是烏克蘭的制服。

《歐洲自由電台》3日也公開了一段令人心碎的影片，一對父子在逃難時遭俄軍坦克攻擊，兩人連忙逃出車外，不料兒子親眼看見父親遭炮彈擊中，一條腿還因此被炸爛，悲痛的他只能在炮火下，將失去意識的父親拖到草叢旁，並看著他逐漸死去。

烏克蘭北部城鎮切爾尼戈夫（Chernihiv）3日也遭到俄軍飛彈轟炸，有一名駕駛當時開車在市區內行駛，不料下一秒前方突然有12枚飛彈從天而降，擊中前方90公尺的公寓大樓，公寓被火焰及黑煙吞噬，刺耳警報聲嗡嗡大作，事件已知造成33位平民死亡。