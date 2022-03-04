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日本沿岸出現4千支「俄文針筒」　網揭恐怖原因　政府急籲：別碰

日本沿岸出現4千支俄文針筒　網「對照洋流圖」驚揭恐怖真相

▲日本中西部沿岸最近出現4千支用途不明的俄文針筒。（圖／翻攝自ANN NEWS）

圖文／CTWANT

俄羅斯入侵烏克蘭，引發周邊鄰國高度緊張，與俄國有「南千島群島領土爭議」的日本更是不敢大意，然而最近日本中、西部沿岸卻出現大批寫有俄文的不明針筒，造成當地民眾恐慌，地方政府也呼籲民眾千萬不要觸碰被沖刷上岸的針筒等不明物，以策安全。目前這4千逾支針筒的用途為何？為何出現在日本沿海？是刻意散布還是意外流出，至今仍未有解答。

綜合日媒報導，首例不明俄文針筒出現的案例，發生於2月19日的京都府琴引濱，之後接連在島根、鳥取、兵庫和福井等縣發現同樣約10公分長，部分還帶有針頭、疑似使用過的針筒，截至2月底，日本已在上述5地海岸拾獲高達4千支針筒，更令人憂心的是，這些記載「醫療用」的針筒可能還有部分掩埋在海草或沙中，引發當地民眾驚慌。

日本沿岸出現4千支俄文針筒　網「對照洋流圖」驚揭恐怖真相

▲針筒被發現的範圍涵蓋福井、京都、兵庫、鳥取和島根等5地。（圖／翻攝自ANN NEWS）

雖然有網友猜測，這些針筒可能是俄羅斯為報復日本制裁，而刻意將「帶有病菌甚至新冠病毒」的針筒散布在沿岸，但對照首例發現針筒的時間，這個說法已經不攻自破；另有網友懷疑，這些針筒的內容物，可能是供前線士兵使用的興奮劑，但遠在東北亞的俄軍士兵出征前就已施打興奮劑，其效力在抵達烏克蘭前早已消失，因此興奮劑的可能性也極低，加上大部分針筒未裝有針頭甚至包裝完整，都令針筒出現的原因與用途更加撲朔迷離。

若對照日本洋流的走勢，可發現「對馬暖流」是最有可能讓針筒順著洋流漂到京都等5地的海流，然而對馬暖流為「由南向北」洋流；且假設針筒從海參崴等「濱海邊疆區」（Primorsky Krai）或北海道北方的薩哈林州（Sakhalin Oblast）往南漂流，則更不可能只有京都等5地發現針筒，因此不少日本民眾懷疑，針筒是「在日本領海內從船上丟入大海」，並順著對馬暖流從最南的島根一路漂向北方的福井沿岸。

日本沿岸出現4千支俄文針筒　網「對照洋流圖」驚揭恐怖真相

▲最接近日本中西部沿岸的洋流為對馬暖流（編號4）。（圖／翻攝自維基百科）

目前日本海上保安廳呼籲民眾若找到針筒不應碰觸，應立即聯絡該區域的地方政府處理。雖然神秘俄文針筒的謎題尚未解開，但日俄關係急凍已是不爭的事實，俄羅斯一架直升機2日入侵日本北方領空，遭到自衛隊戰機驅離，而這也是俄羅斯自2021年9月後，首例有俄國航機入侵日本領空。

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