俄軍下一個攻擊目標曝！鎖定敖德薩　黑海艦隊恐隨時進攻

▲大批敖德薩民眾逃亡，對外道路一片堵塞。（圖／推特／@ImageSatIntl）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭國防部表示，俄羅斯軍方已經部署了艦隊與上百名士兵在黑海，準備攻打位於烏克蘭南部的第三大城敖德薩（Odessa）。專家則警告，敖德薩屬濱海城市，一旦被俄軍控制，就等同於烏克蘭的經濟命脈掌握在俄國手上。烏克蘭也發表聲明稱，俄軍黑海艦隊其中一支由4艘大型登陸艦所組成的登陸分隊，正在往敖德薩前進。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯疑似鎖定了下一個攻擊目標，俄軍攻擊艦隊3日晚間從黑海往敖德薩方向行駛，也讓外界擔憂，普丁試圖想要控制住這個烏克蘭的重要港口。

烏克蘭國防部警告，俄軍的入侵部隊可能會對敖德薩這個第三大城發動進攻，一旦敖德薩遭到俄軍攻略，很有可能藉此讓他們打開一條從烏克蘭南部直通基輔的走廊。

敖德薩的對外道路已經出現交通壅塞的狀況，疑似是因為當地民眾擔憂俄軍可能不久後就會進攻，因此連忙逃亡。據悉，目前已經有數艘登陸艦以及數百名的俄軍士兵出現在海岸附近。

烏克蘭國防部在一份聲明中指出，「我們在黑海海域發現一支俄羅斯海軍黑海艦隊的登陸分隊，由4艘大型登陸艦組成，配備3艘火箭艇，目前正在往敖德薩移動。」

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