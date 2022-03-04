籲「幹掉普丁」貢獻世界！美議員推特狂言　俄使館怒要白宮給交代

▲美國參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）語出驚人。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國66歲共和黨參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）3日在推特上發文，呼籲俄羅斯官員「幹掉普丁」貢獻世界。俄羅斯駐美大使館對此表示強烈不滿，並且要求白宮提供官方解釋。事實上，俄國2月24日宣布出兵烏克蘭後，莫斯科與華府的關係就降到冰點。

葛瑞姆把普丁比作羅馬獨裁者凱薩（Julius Caesar）及德國納粹領袖希特勒，「唯一能解決這個問題的就是俄羅斯人，但說起來容易，做起來卻很難。除非你想要在黑暗中度過餘生，在赤貧中與世隔絕……否則你必須挺身而出。」他前一天也向CNN表示，「讓我們把話說清楚吧，普丁不是天才，他是一個戰爭罪犯。」

▲美國參議員呼籲俄羅斯官員幹掉普丁。（圖／翻攝推特@LindseyGrahamSC）

烏俄戰爭邁入第9天，據傳普丁對於進攻速度不如預期感到憤怒，外界擔心他可能因此採取極端行動，俄軍今（4）日凌晨砲擊歐洲最大核電廠「札波羅熱」（Zaporozhye），更加引發擔憂。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）呼籲歐洲採取「立即行動」打擊「核武恐怖主義」。他表示，如果札波羅熱核電廠爆炸，將是「所有人的末日」。

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