快訊／烏克蘭「札波羅熱核電廠」已被俄軍控制　廠內運作情況曝光

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭當局在當地4日證實，南部有「歐洲最大核電廠」之稱的札波羅熱核電廠（Zaporozhye）目前已被俄羅斯軍方控制，但廠內的所有運作一切正常。

▲今晨遇襲的札波羅熱核電廠目前已落入俄軍手中。（圖／翻攝推特）

綜合外媒報導，地方政府最近援引國家核能監管機構（SNRIU）報告指出，操作人員正在檢測核電廠的情況，並努力確保核電廠的作業符合安全要求。

BREAKING— the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (largest nuclear reactor in Europe) has now finally fallen to Russian military control. God help us. Hope cooler heads will prevail. pic.twitter.com/SPnFsjx5qt — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 4, 2022

札波羅熱核電廠在當地4日清晨慘遭俄軍砲火襲擊，導致廠內的培訓大樓失火，引發國際高度關注，美、英國家領導人事後紛紛與烏克蘭總統澤倫斯基通話關切。

澤倫斯基隨後在網上發布影片，直言「假若（核電廠）爆炸，我們就全完了，歐洲也會跟著完蛋」。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也警告，如果這座設施爆炸，規模將是「車諾比的10倍」。

還好，當局在清晨6點20分成功撲滅火勢，意外也未造成人員傷亡。核電廠發言人圖茲（Andrii Tuz）表示，廠內有至少一個發電機組和設備在這場襲擊中受砲火波及，不過所幸工廠內部未受嚴重損壞，環境輻射程度也算正常。

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