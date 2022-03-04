小狗流浪凍壞！烏克蘭士兵「收編入伍」取名藍波　站哨萌翻百萬人

記者吳美依／綜合報導

烏俄戰火延燒之際，烏東分裂地區頓巴斯（Donbas）一群烏克蘭士兵發現，軍營附近竟有一隻小狗獨自流浪，看起來快要凍壞了，於是決定收編毛孩並且取名「藍波」（Rambo）。他們表示，藍波現在成為部隊守衛犬，不僅會幫忙站哨，工作表現也非常出色，相關影片在推特上累計近400萬次觀看。

影片中，烏克蘭士兵把獨自發抖的小狗抱起來，「牠是我們的守護者了，對吧，藍波？」毛孩似乎也非常喜歡這份工作，牠瘋狂搖著尾巴，繞著士兵們蹦蹦跳跳，可愛模樣令人融化。

另一名士兵向《阿爾巴尼亞時報》（Albanian Times）表示，「外面真的冷死了，我們為牠感到難過，於是把牠帶回軍營，和我們待在一起。牠是我們的保全，這現在成為牠的工作了。」

烏軍表示，藍波「以前很小隻，一隻手就能抓住」，如今不僅長大不少，還成為部隊的守衛犬、表現優異， 「如果附近有陌生人，牠都聽得很清楚。藍波做得非常好，牠是最棒的狗狗！」

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