「歐洲醒醒吧」澤倫斯基：俄砲轟核電廠史上首例　一爆炸全都完蛋

記者詹雅婷／綜合報導

俄軍鎖定烏克蘭南部歐洲最大核電廠「札波羅熱」（Zaporozhye）攻擊，引發國際關注，美、英國家領導人均已與烏克蘭總統澤倫斯基通話。澤倫斯基稍早也發布影片做出最新回應，直言「假若（核電廠）爆炸，我們就全完了，歐洲也會跟著完蛋」。

▲澤倫斯基在核電廠遇襲之後，錄製影片做出最新回應。（圖／路透）

衛報報導，在札波羅熱核電廠遇襲後，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）痛批俄羅斯的行為是「核恐怖主義」（nuclear terrorism），企圖重演車諾比核災，同時呼籲歐洲國家提供協助。

澤倫斯基表示，歐洲現在必須覺醒，歐洲最大核電廠已經起火，俄羅斯坦克正在砲擊核設施，「我警告所有人，沒有一個國家曾經砲轟過核電廠」，這將是全球性的災難，「歐洲人醒醒吧」，俄羅斯政宣威脅要用核灰燼覆蓋全世界，「現在這已經不是威脅，是現實」。

澤倫斯基進一步強調，必須阻止俄羅斯軍隊，因為烏克蘭有15個核設施，「如果（核電廠）爆炸，我們就全完了，歐洲也會跟著完蛋，全歐洲都要撤離」，只有歐洲即刻採取行動才能阻止俄軍，防止核電廠災難終結歐洲。

Emergency video address of the #Ukraine President @ZelenskyyUa regarding the tonight attack on the #Zaporizhzha #nuclearpowerplant. Read my translation below in the thread pic.twitter.com/CBffd1WjUl — Victor Kovalenko (@MrKovalenko) March 4, 2022

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