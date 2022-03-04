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公園草皮很貴！里長禁溜狗　嗆飼主「這麼有愛心」：去烏克蘭打仗

▲▼ 飼主公園溜狗，遭里長阻擋 。（圖／民眾提供）

▲飼主公園溜狗，遭里長阻擋 。（圖／民眾提供）

記者陳韻如／台北報導

公園不僅是民眾日常休憩的場域，也是不少狗狗們能夠開心紓壓的好地方，因此有不少飼主會帶著毛孩到公園散步。不過，北市中吉里里長卻被民眾指控，他禁止狗狗進入公園，也不准狗狗在草皮上大小便，讓遵守規定隨手清理寵物排泄物的飼主相當不能理解，雙方爆發口角。

這名飼主表示，自己帶著心愛的狗狗到北市中吉公園散步，但卻三番兩次遭到里長林德勝阻擋，要她不准帶狗狗去，也不能在草皮上大小便，不過現行法規規定，寵物進到公園內大小便，飼主也應隨手清理，而她也遵守規定，甚至因為怕弄亂環境，還練就即時鋪報紙、袋子接狗屎的技能，就是為了避免排泄物接觸到草皮。

飼主提到，該公園並未貼上禁止狗狗進入的告示，且致電管理該公園的相關單位，對方也說，不管是誰都能使用草皮，只要隨手清理狗狗排泄物就好，她也多次向里長說明，但里長卻不斷跳針表示，「這樣我拔草就會摸到排泄物，很髒」，甚至還嗆聲，「這麼有愛心，那去烏克蘭打仗啊」。

飼主還指控，里長經常針對女性飼主，只要見到女飼主溜狗，就會上前阻攔，但見到男飼主卻一句話都不敢吭聲。另外，現場明明也有幼童在草皮便溺，里長卻要她「不要跟小孩計較」，讓她相當不能理解，「寵物與人類就是地球共存的生物，也是我們心愛的家人，為何就該被這樣對待」。

▲▼ 北市中吉公園 。（圖／翻攝里長臉書）

▲里長表示，現在公園有乾淨的環境，都是因他不斷勸導、改善，希望飼主能夠配合，不要造成環境髒亂。（圖／翻攝里長臉書）

對此，《東森新媒體ETtoday》記者致電里長，里長喊冤表示，他並未禁止狗狗進入公園，強調自己是道德勸說。里長提到，因公園草皮很貴，經常需要維護，而他與志工為了照顧草皮，經常需要徒手拔雜草，但狗狗在草地上便溺，他就會觸碰到排泄物，「很髒」，且排泄物會有味道，會造成當地里民的困擾。

至於嗆聲去打仗的部分，里長表示，當時雙方起爭執，都在氣頭上，才會說出這樣的情緒性字眼，但他絕對沒那個意思。里長還表示，過去中吉公園環境髒亂，是自從他上任後不斷整治，環境才越來越好，民眾也才更加願意到公園，也是因為他不斷宣導，公園才有現在的榮景，而他也歡迎飼主帶著毛孩到公園散步，但公園「絕對不是狗廁所」，希望飼主能夠理解他維護公園環境的心情，多加配合。

▲▼ 北市中吉公園 。（圖／翻攝里長臉書）

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